Los incultos insisten en que es un zíper

Nelson López*

Las redes sociales ya reventaron y ¡se pasaron de lo viral! con la erótica escultura del zíper y todos los periódicos digitales habidos y por haber tanto nacionales como internacionales no paran de hablar de lo mismo y haciendo toda clase de comentarios numerosamente negativos de las obras antigüeñas que a la popular y ya añeja municipalidad se le ha ocurrido, esperando impactar en los renteados que poco a poco se van convenciendo que sus impuestos están siendo bien utilizados en preciosas esculturas que le hacen honor a la vida y al amor.

Prestigiosos periódicos digitales no pasan desapercibida la laboriosidad de la municipalidad y destacan permanentemente los innumerables proyectos desarrollados por la comuna de Antiguo Cuscatlán, y la alcaldesa de ese lugar, Milagro Navas, no se queda callada y más bien salió en defensa del honor y quieran o no tiene derecho a respuesta en lo que ella quiera y crea conveniente (menos en lo de la cirugía) por lo que aseguró que hay personas que quieren desprestigiar su imagen a través de las redes sociales y por eso quieren hacer ver mal su trabajo.

“Lo que yo pienso es que quieren acabar con la imagen que yo tengo desde hace mucho tiempo y ahora resulta que yo soy la ladrona del siglo y han hecho tantas injusticias. Soy mujer y merezco respeto”, comentó la jefe edilicia a los medios y por Facebook, twit, correo electrónico y wasap, así que quienes quieran discutir con ella pueden hacerlo como quieran y hasta pueden llegar al despacho si no está satisfecho con la defensa y con su respuesta, pero de que tiene derecho no lo dude porque la honorabilidad está por sobre todas las cosas en la política de derechas o de izquierdas.

Queremos dejar bien establecido que el mayor impacto de las 30 ó 300 ó 30 mil obras que los antigüeños han disfrutado en los 30 años de municipalidad próspera y abundante solamente una, de las más recientes obras ejecutadas por la comuna, es la que se lleva los aplausos, o sea las palmas, y un avezado periodista escribió textualmente: “y esa es precisamente la remodelación de los arriates ubicados en el bulevar Santa Elena, misma que desató las críticas tras conocerse que el proyecto costó casi $50,000 dólares, pero porque además usuarios de redes sociales tildaron la obra de ‘fea’ y ‘de mal gusto’. Algunas personas incluso compararon las jardineras con un zíper o con la parte íntima de las mujeres”.

¡Admirable! Nadie salió a defender tal oprobio antimunicipal… ni concejales ni ciudadanos que con sus impuestos pagan los suntuosos salarios municipales ni mucho menos se defendió la paisajista, la inventora de tan magnánima obra que hasta hoy solamente se le conoce por el nombre del zíper. “Creo que si hubiera cultura, no hubiera la vulgaridad que me está molestando. Quiero comentarles que no es un proyecto que salió de la mente de Milagro Navas, sino que de una paisajista que se han contratado. Ella lo vio en países de cultura y tomó el modelo”, defendió la alcaldesa como una solitaria voz en el desierto y comiendo miel y langostas, según un metafórico comentarista.

Los comprensivos le oyen: miren mis niños “el proyecto es ornamental y no es cierto que nosotros quitamos los árboles porque nos daba la gana, tenemos el permiso de Medio Ambiente. Nos entregaron una carta donde nos autorizan quitar los árboles. Me da tristeza la falta de respeto en las redes sociales, me da tristeza que no tienen las agallas como para salir diciendo: ‘yo lo pienso’, sino que son ‘trolles’ que no han tenido la dignidad de hablar”, dijo la alcaldesa afirmando que “no voy a permitir que me sigan denigrando”.