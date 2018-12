López Obrador deroga reforma educacional en México

México / PL

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la propuesta de eliminar la reforma educacional como prometió en su campaña electoral y hoy el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para su debate.

El proyecto contempla garantizar la gratuidad de la educación en todos los niveles educativos, según explicó en su conferencia matutina diario en el Palacio Nacional.

Dijo que la idea es crear un nuevo ordenamiento jurídico elaborado en colaboración con padres de familia y los maestros, pues ‘no podemos llevar adelante ningún plan en educación’ sin su apoyo.

López Obrador reiteró su compromiso de que todos los jóvenes puedan cursar el bachillerato e ingresar a la universidad ‘sin que se les diga la mentira de que no ingresaban porque no pasaban el examen de admisión, cuando lo que que no había era cupo por falta de recursos de instituciones de educación superior’.

En la conferencia de prensa el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dio algunos detalles del proyecto y anunció la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la creación del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.

Explicó que al nuevo organismo se le dota de más amplias competencias dentro de las que se incluye la determinación de estándares e indicadores de resultados, certificación del desempeño de instituciones, autoridades y actores de la educación; lineamientos para la capacitación magisterial y la formación docente y la gestión profesional magisterial, además de la realización de estudios, mediciones e investigaciones especializadas. Indicó que el INEE contará, también, con un Consejo Consultivo de la mayor representatividad que, con visión de futuro, realizará un programa indicativo del más largo aliento, como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados.

Agregó que toda acción en política pública para el sector se hará en colaboración con los maestros, los padres de familia, alumnos y sociedad, y enfatizó que hay disposición de los sindicatos para trabajar para la autoridad educativa y de ésta para colaborar con los gremios.

En la iniciativa de reforma suscrita por el presidente, por primera vez aparece en el texto constitucional el concepto de las niñas, niños y jóvenes, a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado, y a los principios tradicionales de la educación gratuita, laica y obligatoria se agregan los de ser universal, con equidad y excelencia, expresó el funcionario.