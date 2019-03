López Obrador afirma que México deja atrás al neoliberalismo

México / Prensa Latina

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que México deja atrás el neoliberalismo y lo suplanta con una nueva política, incluida la económica, y que pronto dará a conocer su nuevo proyecto postneoliberal.

En su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional prometió que el próximo lunes dará a conocer lo que denominó nuevo plan nacional de desarrollo que es, en la práctica, un proyecto posterior al neoliberalismo, modelo que ha hundido al país.

El mandatario no adelantó muchos detalles al respecto y creó las expectativas para la próxima conferencia del lunes al admitir que muchos se preguntan cuál es la propuesta alternativa del Gobierno al neoliberalismo, su política económica y cómo se va a distinguir esa nueva época de la anterior.

Lo que se busca, señaló, es hacer todo lo necesario para que el país avance, para lograr el renacimiento de México. Adelantó que sobre ese tema van a tratar las consultas y foros que se realizarán para la definición del plan nacional de desarrollo.

El sábado y domingo a eso se debe que no vamos a visitar los estados y regiones del país, dijo. Expresó que, por ese motivo, este fin de semana no saldrá de la capital a visitar estados del interior como ha venido haciendo hasta ahora. Vamos a estar aquí en la capital para atender esos foros y ordenar el plan de desarrollo, agregó.

En otro de los temas tratados en la conferencia mañanera, como le dicen popularmente a su rueda de prensa diaria, López Obrador anunció que el lunes va anunciar en este mismo lugar su compromiso de que no buscará una reelección como ha dicho la oposición, con la aceptación de su propuesta por los diputados de que se incluya la figura de la revocación presidencial.

El mandatario expresó que había escuchado el planteamiento de algunos legisladores de que la revocación era un ensayo de reelección.

No voy a reelegirme, tengo palabra y lo más importante de mi vida es la honestidad, soy partidario de la democracia, estoy de acuerdo con la máxima del sufragio efectivo y la no reelección, no soy un ambicioso vulgar y voy a gobernar seis años hasta finales de 2024 si el pueblo decide que termine mi mandato, reiteró.

Otro de los anuncios que hizo en su rueda de prensa de hoy es que tiene pensado hacer pública una reunión de su gabinete de seguridad, que comienza todos los días a las seis de la mañana o antes, para que la gente conozca cuál es el mecanismo, qué temas y cómo se enfocan, qué se informa y cuáles decisiones se toman.

Adelantó que en esa primera reunión de su agenda de trabajo diaria se recauda toda la información, por ejemplo, de sabotajes a la red de distribución de combustibles, los asesinatos, el robo de vehículos, los feminicidios por estado, y no se escapa nada y se toman las medidas que sean necesarias.