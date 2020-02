López Davidson renuncia a dirigir ARENA para “no mancharlo” 

Rosmeri Alfaro

@DiarioCoLatino

Como una medida para evitar que manchen a su partido, justificó su renuncia Gustavo López Davidson a la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional del partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA.

“Estoy renunciando a la presidencia de ARENA por enfrentar un proceso en mi contra, el cual no es más que una estrategia para atacar a mi partido. Estas acciones no son nada nuevas; sin embargo, me rehúso a dar pie para que a través mío quieran dañar nuestra institución”, afirmó el derechista.

“Quiero dejar algo claro: ¡soy inocente! Estoy convencido que las instituciones van a probarlo, aún confío en la justicia de mi país; no me voy a prestar a que me usen para dañar a mi partido, porque si permito que dañen a ARENA, pierde la democracia, pierde nuestra nación”, agregó López, quien enfrenta denuncias de presunto hurto de armas del Ejército salvadoreño.

El empresario fue electo presidente del COENA en agosto de 2019. A siete meses de fungir en el cargo, señaló que no renuncia a ARENA, sus creencias y menos a sus ideales.

“Renuncio a ser parte del show que quieren hacer (…). Solo le daré paso a un nuevo liderazgo y les prometo que cuando todo esto pase, aquí estaré de nuevo, levantando mi mano y diciendo: ¡Presente por la Patria!”, concluyó el derechista, quien será sustituido por el vicepresidente de Ideología, Erick Salguero.

Las reacciones de los militantes de ARENA no se hicieron esperar. El diputado Gustavo Escalante señaló que López “debió renunciar hace meses atrás”, y que “es el peor presidente que ha tenido el partido”. “Espero que no sea por lo que se especula, que hay o habrá una orden de captura contra él”, expuso el parlamentario.

“Cuando la soberbia está por encima de la razón, se dan los dedazos que terminan siendo un fracaso. ARENA está en modo autodestructivo”, manifestó la diputada Milena Mayorga.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) también se pronunció ante la renuncia del dirigente. “En ARENA hace ratos que hay un enfrentamiento entre ellos, unos a favor del presidente y otros en contra de él. Todos conocemos la situación interna que ha estado viviendo”, expuso el diputado, Jorge Schafik Hándal.