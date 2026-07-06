Llaman a mantener viva la memoria de las víctimas de la tragedia de la Málaga

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Saúl Méndez

Colaborador

La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) hizo un llamado a mantener viva la memoria de las 32 personas que fallecieron la noche del 3 de julio de 2008, cuando el autobús en el que viajaban fue arrastrado por una crecida del río Arenal de Montserrat, en la colonia Málaga, en San Salvador.

Un autobús transportaba a 33 feligreses de la Iglesia Misión Cristiana Elim, que fue arrastrado por la repentina crecida y desbordamiento del río Arenal de Montserrat. El saldo fatal fue de 32 personas fallecidas y un único sobreviviente.

De acuerdo con reportes periodísticos de la época, los pasajeros vivieron aproximadamente 10 minutos de desesperación, entre gritos y llanto, mientras el autobús era arrastrado por la fuerza del agua que buscaba abrirse paso por la zona urbana. Fabricio Rubén Montoya, quien tenía 16 años al momento del hecho, fue el único sobreviviente. El joven logró lanzarse al agua cerca de unas viviendas, desde donde fue rescatado por habitantes del sector. Tras la tragedia, diversos sectores de la sociedad reclamaron la ejecución de obras de mitigación en el barrio La Vega, lugar donde el río El Arenal arrastró el autobús, con el objetivo de prevenir que una emergencia similar volviera a ocurrir.

«Aquella tragedia no fue únicamente el resultado de un fenómeno de la naturaleza; fue, ante todo, el reflejo de la extrema vulnerabilidad estructural e institucional. La falta de sistemas de alerta temprana eficientes, la infraestructura inadecuada y la histórica exclusión en la planificación urbana cobraron la vida de familias enteras en un evento que marcó profundamente el corazón de la sociedad salvadoreña», lamentó la organización.

A casi dos décadas del hecho, la MPGR advirtió que las condiciones de vulnerabilidad que contribuyeron a la tragedia aún persisten en el país.

«El cambio climático acentúa la variabilidad de las lluvias, mientras que las deficientes condiciones de habitabilidad, la falta de ordenamiento territorial y la escasa priorización de inversiones para la reducción de riesgos continúan exponiendo a las comunidades más empobrecidas y vulnerables a escenarios de peligro latente», alertó.

«Las lecciones de la tragedia de la colonia Málaga no pueden quedar en el olvido ni diluirse en el tiempo y en los discursos», sostuvo.

Según la organización, entre 2009 y 2023 El Salvador registró 33 eventos climáticos extremos, entre ellos sequías prolongadas, tormentas tropicales e inundaciones, que ocasionaron pérdidas económicas por USD 2,573.21 millones, además de la pérdida de numerosas vidas humanas.

«Como MPGR, reafirmamos que la prevención y las respuestas oportunas ante cualquier tipo de fenómeno socioambiental pueden y deben salvar vidas. Prevenir el riesgo no es solo una acción reactiva ante la emergencia, sino una política sostenida de protección y participación de la población, sobre todo de aquellos sectores más vulnerables y excluidos», manifestó.

«Hacemos un llamado a la memoria histórica para que el dolor del pasado se convierta en acciones en el presente para tener un futuro seguro. No podemos evitar que llueva, pero sí podemos y debemos evitar que la inacción y la exclusión política, económica y social sigan cobrando vidas salvadoreñas», concluyó.

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