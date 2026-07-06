Economista destaca quiénes concentran las mayores ganancias en El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatinbo

Mientras una amplia mayoría de la población salvadoreña manifiesta dificultades para enfrentar el costo de la vida y la falta de oportunidades laborales, un análisis del economista César Villalona sostiene que determinados sectores empresariales continúan incrementando sus beneficios económicos, impulsados por el dinamismo de actividades específicas y por políticas públicas que, según el autor, han favorecido a grupos de gran poder económico.

El planteamiento surge en un contexto marcado por una reciente encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), según la cual el 71 % de los salvadoreños considera que su situación económica es desfavorable, principalmente debido al aumento de los precios y a la escasez de empleo. De acuerdo con Villalona, esta percepción contrasta con el desempeño de varios sectores económicos que han registrado un crecimiento significativo durante los últimos años.

Entre los principales beneficiados, el economista ubica a las empresas vinculadas a la industria de la construcción. Según expone, este sector experimentó un crecimiento del 24 % durante el año anterior y del 14 % en el primer trimestre de 2026. Además, señala que la aprobación de una legislación que exime del pago de impuestos a las empresas que construyan torres de apartamentos de más de 35 pisos constituye un incentivo que favorece especialmente a proyectos inmobiliarios orientados a compradores de altos ingresos.

Otro de los sectores mencionados es el de los comerciantes importadores. El análisis sostiene que entre 2019 y 2025 las importaciones aumentaron en 6,202 millones de dólares, equivalente a un crecimiento del 60 %. Villalona argumenta que buena parte de estos productos corresponde a bienes agropecuarios, lo que, en su opinión, ha incrementado la competencia para los productores nacionales y ha contribuido al deterioro de la producción agrícola durante los últimos seis años.

La actividad bancaria también figura entre los principales ganadores, según el documento. El economista explica que las instituciones financieras han incrementado su rentabilidad en parte debido al financiamiento otorgado a los sectores de la construcción y el comercio, que concentran una cuarta parte de la cartera de créditos. De acuerdo con las cifras citadas, las ganancias de los bancos privados pasaron de 186 millones de dólares en 2019 a 348 millones en 2025, lo que representa un incremento del 87 %. Asimismo, indica que entre enero y mayo de 2026 las utilidades alcanzaron los 163 millones de dólares, superando en un 12 % las registradas durante el mismo período del año anterior.

El informe también hace referencia a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Villalona afirma que, tras la entrada en vigor de la reforma al sistema de pensiones en 2023, las administradoras incrementaron en un 11 % la comisión que cobran sobre las cotizaciones de los trabajadores. Según los datos presentados, las utilidades de estas empresas crecieron de 17 millones de dólares en 2022 a 40 millones en 2025, mientras que entre enero y abril de 2026 ya acumulaban alrededor de 20 millones de dólares. Con esa tendencia, el economista estima que al cierre del presente año las ganancias podrían rondar los 60 millones de dólares.

El contraste entre el crecimiento de estos sectores y las dificultades económicas que enfrenta una parte importante de la población alimenta el debate sobre la distribución de los beneficios del crecimiento económico en el país. Diversos analistas han señalado que, aunque algunos indicadores macroeconómicos muestran avances, estos no siempre se traducen en mejoras perceptibles para los hogares, especialmente en materia de ingresos, empleo y poder adquisitivo.

En sus conclusiones, Villalona sostiene que el modelo económico vigente beneficia principalmente a los grupos empresariales con mayor capacidad de inversión y considera que las decisiones gubernamentales han fortalecido esa tendencia. Desde su perspectiva, existe una relación estrecha entre las políticas públicas y la expansión de las ganancias obtenidas por estos sectores económicos, por lo que plantea la necesidad de abrir un mayor debate sobre el rumbo del desarrollo económico y la distribución de sus beneficios.

El documento se suma a la discusión pública sobre las condiciones económicas del país, en momentos en que persisten las preocupaciones ciudadanas por el costo de la vida y el acceso a oportunidades laborales, al tiempo que algunos sectores empresariales mantienen un desempeño financiero favorable, de acuerdo con los datos recopilados y analizados por el economista.

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