Cátedra Permanente de la UES fortalece el debate académico: Sara Alfaro

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Saúl Méndez

Colaborador

La Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional, adscrita a la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES), presentó un balance sobre su compromiso con el pensamiento crítico y la innovación desde la universidad.

Según Sara Alfaro, integrante del Círculo de Estudios de la Realidad Nacional, la Cátedra Permanente se ha consolidado como un espacio para la formación ciudadana y el debate académico.

«Bajo el lema ‘Hacia la justicia social, por la educación ciudadana’, este esfuerzo pedagógico y social busca, en su esencia más profunda, dotar a los participantes de herramientas analíticas rigurosas para comprender cómo las complejas dinámicas globales y geopolíticas impactan de forma directa en las políticas locales y en la cotidianidad más inmediata de nuestro país», aseguró Alfaro.

Asimismo, afirmó que las cátedras, en las que se abordan temas relacionados con el medio ambiente, la economía y la política, no se limitan a la acumulación de conocimientos teóricos.

«La praxis está orientada a descifrar la superestructura que moldea la realidad material», indicó.

«Con el objetivo de mantener la excelencia y responder a las expectativas de la comunidad universitaria y de los sectores sociales asistentes, la coordinación procesó de manera rigurosa los resultados del Instrumento de Evaluación de la Cátedra», detalló.

«Lejos de ser un mero trámite estadístico, este diagnóstico integral permitió exponer con claridad los logros alcanzados en la gestión del conocimiento y la promoción del pensamiento crítico. También ha funcionado como una hoja de ruta crítica y autocrítica», destacó.

Alfaro también informó que las evaluaciones recibidas se convirtieron en directrices para corregir errores operativos, optimizar los recursos institucionales y fortalecer los modelos pedagógicos de cara al próximo ciclo académico.

«La universidad pública asume, a través de este ejercicio de transparencia y mejora continua, su responsabilidad de elevar de manera constante la calidad de sus espacios de debate», afirmó.

Voces, conciencia y transformación: el cierre del ciclo 01-2026

Sara Alfaro destacó que el cierre de la Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional, correspondiente al ciclo 01-2026, representó el resultado del trabajo sostenido durante la jornada académica.

«Este espacio de formación, debate y construcción colectiva, que a lo largo de 20 sábados consecutivos se convirtió en un referente de pensamiento crítico dentro del campus universitario, concluyó con éxito una travesía formativa», sostuvo.

«La Cátedra sembró profundas reflexiones, semilleros de duda metódica y certezas analíticas sobre el complejo devenir histórico de nuestro país y su entrelazamiento con el contexto global», concluyó.

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