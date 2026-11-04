Liga Femenina suma cinco clasificadas en jornada de triunfos locales

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Liga Femenina ya conoce a cinco de las seis clasificadas a la siguiente ronda del torneo Apertura 2026, a cuatro fechas para el cierre de la fase regular del torneo. La última jornada dejó cuatro triunfos locales, un empate y la victoria como visitante de FAS.

Isidro Metapán recibió al cuadro cuchero de Municipal Limeño en el estadio Jorge «Calero» Suárez Landaverde para quedarse con la victoria de 2-0, un encuentro que no dio tregua en la primera parte y se resolvió en los segundos 45 minutos para la victoria santaneca.

Cacahuatique continúo con las victorias en casa tras recibir y vencer, en el Complejo Municipal de Sesorí, San Miguel, de forma contundente 2-0 al cuadro de Inca Aruba, un resultado que le permitió a las de Oriente su boleto a la siguiente fase del Apertura 2026. Leyly Hernández y Andrea Ortiz fueron las protagonistas de la victoria cafetera.

Inter Tecla, como local en Las Delicias, sentenció a Platense 3-0 para extender otra jornada más su liderato en la tabla de posiciones. Las verdes se hicieron con la ventaja mínima en la primera parte del encuentro y en el segundo tramo doblaron el resultado para conseguir los +3 de la jornada.

Atlético Balboa no cedió en el Marcelino Imbers ante las albas de Alianza para conseguir un empate 1-1 en la fecha correspondiente y sumar un valioso punto ante el cuadro paquidermo. El empate por la mínima fue un resultado de los primeros 45 minutos que dejó a ambos equipos en paridad.

Por otra parte, el Fuerte San Francisco en el estadio Correcaminos, venció 3-0 a las emplumadas de Águila, resultado protagonizado por Gisselle Gómez y Vanessa Reyes, para sumar tres puntos valiosos de cara a las últimas fechas de la fase regular del torneo.

FAS fue el único cuadro de la liga femenina que pudo completar la victoria en la jornada 18 del torneo como visitante, porque el cuadro tigrillo goleó 4-1 a las pamperas de Usulután en el Sergio Torres Rivera, con el doblete de Destiny Davis que se posiciona como una de las máxima goleadoras, y otro tanto de Itzel Galdamez y de Katy Martínez.

Previo al cierre de la fase regular, Inter Tecla, FAS, Alianza, Fuerte San Francisco y Cacahuatique confirmaron su participación en la siguiente ronda, mientras que el último boleto será disputado por Platense y Firpo.

La tabla de posiciones es liderada por Inter Tecla con 51 unidades, y solo dos puntos por debajo se encuentra FAS como escolta. Hasta la fecha, fuera de la zona de clasificación se encuentran Firpo en la séptima casilla, Metapán, Inca Aruba, Águila, Limeño y Atlético Balboa.

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