La Selecta Femenina revela lista preliminar para buscar el boleto al Mundial ante EEUU

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Se conoció la lista preliminar de la Selección Femenina de El Salvador para el encuentro de cuartos de final ante Estados Unidos del Campeonato CONCACAF W 2026, en el que El Salvador disputará un boleto a la Copa del Mundo Brasil 2027.

El encuentro entre ambas selecciones se disputará el viernes 27 de noviembre a las 7:30 p.m. (hora de El Salvador), en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas.

La hora establecida por CONCACAF corresponde al horario local de El Salvador, por lo que la afición salvadoreña podrá seguir el compromiso a partir de las 7:30 p.m.

El duelo entre El Salvador y Estados Unidos será el segundo partido de la jornada inaugural de los Cuartos de Final. Ese mismo día, Jamaica y Costa Rica se enfrentarán a las 4:00 p.m. (hora de El Salvador).

La Selección de El Salvador obtuvo su clasificación al Campeonato CONCACAF W 2026 luego de superar la fase de clasificación, mientras que Estados Unidos llega a la competencia como una de las principales selecciones de la región y vigente campeona del torneo.

El Campeonato CONCACAF W 2026 contará con la participación de ocho selecciones: Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití, Jamaica, México y Panamá.

Los ganadores de los Cuartos de Final avanzarán a las semifinales, mientras que las selecciones que no logren avanzar disputarán los partidos de Play-In.

Además, la competencia será determinante para la clasificación de CONCACAF a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 y para el proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lista preliminar

Porteras: Riley Meléndez, Idalia Serrano, Natalie Navarro, Samantha Valadez, Jeniffer Alvarado.

Defensas: Juana Plata, Elaily Hernández, Sarina Villa, Vasthy Delgado, Nicole Amaya, Victoria Meza, Christine Duarte, Jasmine Dybala, Ashlin Fuentes.

Volantes: Alejandra Chirino, Samantha Fisher, Makenna Domínguez, Laila Saravia, Mya Ulloa, Amber Marinero, Emely Rubio, Danielle Fuentes, Maggi Segovia, Danya Gutiérrez.

Delanteras: Abigail Martínez, Brenda Cerén, Samaria Gómez, Jackeline Velasquez.

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