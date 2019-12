Líder cívico le pidió a Camacho 250.000 dólares y el control de dos aduanas para ser su compañero de fórmula en Bolivia

RT

Un audio filtrado de una conversación entre el impulsor de las protestas contra el dimitido mandatario Evo Morales y expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el jefe del Comité Cívico de Potosí, Marco Pumari, reveló la petición de 250.000 dólares y el control de dos aduanas, por parte de este último, a cambio de ser su compañero de fórmula en las venideras elecciones en Bolivia.

La grabación de la reunión, divulgada la noche del domingo por el canal Gigavisión, ha desatado una serie de señalamientos por parte de los dos opositores, que no niegan su veracidad, y que se acusan mutuamente de haber filtrado el encuentro.

El audio filtrado

Durante la conversación, que ocurrió el pasado martes en el departamento de Santa Cruz, Camacho le reprocha a Pumari: «Estoy pagando prácticamente por una candidatura cuando hablamos de los 250.000 dólares y no es correcto. Cuando hablamos de las aduana, no es mi gobierno y te lo dije».

Así, Camacho, uno de los principales promotores del paro, del bloqueo de las vías y de las acciones violentas en desconocimiento de los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre donde Morales resultó reelecto en primera vuelta, le dice a su interlocutor que había decidido no ir con él a las elecciones. «Anoche decidí que yo voy a ir tranquilo y usted vaya tranquilo por donde quiera ir, Marquito, con el apoyo de su directorio».

«Aunque sea la certidumbre del país, yo no puedo con mi conciencia, porque he hecho todo recto. Y entrar con un vicepresidente que me condiciona con plata y con aduana, no puedo ir», agrega Camacho.

Pumari, por su parte, responde que no se trata de un «condicionamiento», sino de «tener logística necesaria» para moverse, «y así asumir una responsabilidad».

Ante esta afirmación, Camacho le pregunta si una aduana es «logística», a lo que Pumari dice que «el tema de la aduana era por simple responsabilidad de Potosí, nada más». «No hemos negociado en ningún momento ministerios», añade.

¿Qué dice Camacho?

El expresidente del comité Cívico de Santa Cruz ha negado que haya sido quien grabó y filtró la conversación, según una entrevista a Página Siete.

Quien ha sido señalado de estar detrás del golpe de Estado contra Morales, aseveró que si hubiera sido él quien registró el encuentro, lo habría difundido con anterioridad debido a que las peticiones de Pumari ya habían sido hechas desde el domingo 1 de diciembre. «Por lo que me podría haber evitado toda una semana de ataques y mentiras que tuve que soportar por caballerosidad y respeto a una conversación privada, aunque por demás repugnante», agregó.

En esa conversación, el líder cívico de Potosí pidió tiempo para decidir si era su compañero de fórmula o no.

El candidato a la Presidencia de Bolivia ha afirmado que si hubiera hecho pública la reunión, «hubiera aprovechado la oportunidad para develar muchas otras cosas y con más claridad» debido a que «se dijeron cosas aún más graves».

«No puedo llevar de compañero de fórmula a una persona que no es capaz de distinguir que el uso corrupto de las aduanas es un crimen. ¿Qué nos esperaría en el futuro?», concluyó.

La defensa de Pumari

Si bien Pumari admitió que era su voz la registrada, aseguró que se siente «decepcionado» por el audio divulgado y que se trata de un montaje para perjudicarlo, según entrevista a El Potosí.

En su opinión, este audio forma parte de una «guerra sucia» para hacer creer que está pidiendo dinero y cuotas de poder.

Además, no descarta que Camacho le hubiera tendido una trampa para desprestigiarlo en el caso de que acudiera a las elecciones sin él. Sin embargo, las razones para no ser el candidato a la vicepresidencia no fueron claras al principio, pues al ser consultado sobre ese tema, antes de que se difundiera el video, había afirmado que no tomaría la decisión hasta tener el permiso del Comité Cívico de Potosí.

Según la legislación boliviana, a finales de diciembre deberán elegirse las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, por lo que posteriormente podría acordarse la nueva fecha para los comicios.