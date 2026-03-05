LIBERADOS EN SILENCIO: LAS SOMBRAS DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Compartir

Por David Alfaro

05/03/2026

Anoche, otra vez, hubo liberados del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona. Como ha ocurrido en muchas ocasiones desde el inicio del régimen de excepción, las liberaciones se realizaron de noche, lejos de cámaras, lejos de periodistas y lejos de los familiares que durante años han esperado una noticia sobre sus seres queridos. Nadie avisa. Nadie explica. Simplemente, algunas puertas se abren en la madrugada y unos cuantos hombres salen a la oscuridad.

Muchos de ellos fueron capturados al inicio del régimen de excepción, en redadas masivas donde bastaba una sospecha, una apariencia o vivir en un barrio pobre para terminar tras las rejas. Durante años permanecieron en prisión sin acusaciones formales, sin juicios y sin la posibilidad real de defenderse. Su único delito, en la práctica, fue ser pobres.

Ahora salen, pero salen solos. No hay actos oficiales, no hay comunicados reconociendo errores, no hay disculpas. Tampoco habrá indemnizaciones por los años perdidos. Sus vidas quedaron suspendidas en el tiempo mientras estaban encerrados, y al salir encuentran un país que los mira con sospecha, una reputación dañada y una economía personal destruida.

Muchos regresan enfermos. Algunos salen debilitados, con infecciones o parásitos, después de haber sobrevivido durante años en condiciones extremas dentro de las cárceles. No hay programas de reintegración ni acompañamiento. La madrugada en que recuperan la libertad también marca el inicio de otra lucha: reconstruir una vida que el encierro deshizo.

Las liberaciones nocturnas parecen diseñadas para pasar desapercibidas. No hay testigos, no hay preguntas incómodas, no hay registros públicos que obliguen a explicar por qué esas personas estuvieron presas tanto tiempo sin pruebas. Todo ocurre como si la dictadura quisiera borrar la historia antes de que alguien pueda contarla.

Esa es una de las caras menos visibles del régimen de excepción en El Salvador: la de quienes pasan años encarcelados sin acusación y luego son liberados en silencio, sin justicia y sin reparación. Sus historias, sin embargo, siguen ahí, recordando que detrás de cada estadística hay vidas marcadas para siempre.

#ATENCION

Liberados del penal de Mariona, miércoles 4 de marzo de 2026:

1) José Reniero Benitez Reyes

2) Luis Antonio Erazo Mayorga

3) Erik Jeekson López Leon

4) Melvin Roberto Mendoza Osorio

5) Doglas Edenilson Cruz López

6) Edwin Oswaldo López Cortez

7) Hugo Alberto Galan Arévalo

8 ) José Alfredo Alvarado

9) Erik Manuel Barahona Rivas

10) Edwin Vladimir Chávez Alas

11) Jonathan Ernesto Cornejo Argueta

12) Douglas Orlando Ramírez Nájera

13) José Manuel Rojas Reyes

