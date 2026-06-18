León XIV expresó su esperanza por el próximo acuerdo de paz Irán-EEUU

Compartir

Ciudad del Vaticano/Prensa Latina

El papa León XIV expresó su satisfacción por la próxima firma, prevista para el venidero 19 de junio, de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

En la final de la audiencia general efectuada a las 10:00 hora local de este miércoles en la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice manifestó, al dirigirse a miles de personas reunidas en ese espacio vaticano, su esperanza de que con ese pacto se fortalezcan la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Medio Oriente.

El líder de la Iglesia católica agradeció a los países que trabajaron para facilitar el encuentro entre las partes y para hacer posible este entendimiento, resultado de resultado de “un diálogo y una negociación pacientes”, destaca un comunicado divulgado por la oficina de prensa de la Santa Sede.

Una nota publicada en el sitio digital del diario Vatican News refiere la confianza del Santo Padre en este acuerdo, que Washington y Teherán firmarán el viernes 19 de junio en una ceremonia que, según el gobierno suizo, tendrá lugar en un hotel de Burgenstock, una montaña con vistas al lago de Lucerna y de difícil acceso.

En declaraciones formuladas a la prensa la víspera, en la residencia papal de Castel Gandolfo, León XIV exclamó que “¡Gracias a Dios, este acuerdo existe!”, y expresó sus deseos de que el mismo represente “una verdadera solución a la guerra, que la guerra haya terminado de verdad y que podamos avanzar por el bien de todos”.

Sin embargo, aclaró que “aún quedarán varios puntos por acordar”, aunque “siempre es mejor hacerlo mediante el diálogo, mediante la negociación, y no volviendo a la guerra”.

El papa León XIV resaltó en ese intercambio con los periodistas, efectuado en la noche del martes último, la necesidad de “eliminar las armas nucleares, sí, buscar el bien de todos los pueblos, buscar soluciones a los problemas, incluidos los económicos y sociales, que se han generado en este tiempo”

Me gusta esto: Me gusta Cargando...