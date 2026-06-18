Abogados Enrique Anaya y Ruth López: en prisión bajo régimen de excepción

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César Ramírez

@caralvasalvador

Hace un año el 19 de mayo de 2025 fue capturada la destacada abogada Ruth López y el 8 de junio de 2025 Enrique Anaya, ambos denunciaron la corrupción institucional y la degradación constitucional en todos sus niveles, condición que nos implica desde nuestra ciudadanía y la instancia de compartir la sociedad jurídica que corresponde a nuestros derechos.

Derechos que cada vez son normalizados como subversivos por la imposición de catalogar a cualquier libre pensador de “opositor”, “agente promotor” o “defensor de delincuentes”, esas prácticas provocan temor puesto que el régimen de excepción convierte a todo ciudadano en sospechoso por el simple hecho de criticar la actual anormalidad jurídica.

Estos abogados ejemplares dignifican el honor de la comunidad jurídica: “defender sus principios de justicia bajo el imperio del derecho” y pagan ese precio día a día en prisión.

De los modelos usuales en régimen de excepción

1º capturas arbitrarias

2º Desaparición forzosa: “se refiere a la privación de libertad de una persona por agentes del Estado o grupos que actúan con su consentimiento, seguida de la negativa a reconocer dicha privación”[1]

3º Prolongación de detención (permitida por el Régimen de Excepción hasta 3 años)

4º Negación de defensa del acusado por obstrucción de sus abogados.

5º Destrucción de la imagen de los acusados, por sicarios informáticos impunes que denigran sin distinción a cualquier ciudadano.

Algunas de las condenas por el atropello de estos abogados:

20MAY025 Condena internacional por captura de Ruth López abogada anticorrupción; 22MAY025 Más de 70 organizaciones denuncian escala de represión contra defensores DD.HH; 22MAY025 40 abogados exigen liberación de Ruth López; 31MAY025 expertas de la ONU instan a El Salvador al debido proceso por Ruth López; 05JUN025 Relatora de Naciones Unidas exigió liberación de Ruth López; 24JUN025 Unión internacional abogados exige liberación de Enrique Anaya y Ruth López ; 02JUL025 Amnistía internacional nombra como presa de conciencia a Ruth López; 24JUN025 Unión internacional abogados exige liberación de Enrique Anaya y Ruth López; 28AGO025 exiliados salvadoreños crean mesa y piden por la libertad de Ruth López; 24SEP025 CIDH pide garantizar integridad de Ruth López y Enrique Anaya; 04DIC025 Amnistía Internacional preocupada por actuar procuradora en caso Ruth López; 10DIC025 preocupa a Naciones Unidas la prórroga de detención Ruth López;11FEB026 Diputados alemanes abogan por Ruth López y otros presos; 11MAR026 CIDH cuestiona a gobierno medidas de protección a Ruth López y Enrique Anaya; 18MAY026 Protestan para exigir la liberación de Ruth López, diversas organizaciones se concentraron en las afueras de la Granja Penitenciaria de Izalco; 20MAY026 Familia de Ruth López pide garantizar salud, intervenida en hospital.

Premios internacionales

29JUL025 La Asociación Americana de Abogados (ABA en inglés) Premio Internacional de Derechos Humanos 2025; Sir Henry Brooke (Cristosal Centroamérica); Héroe contra la delincuencia y la corrupción de OCCRP (Cristosal Centroamérica); Magnitsky 2025 Abogada Destacada en Derechos Humanos (Cristosal Centroamérica); Derecho a Defender Derechos en El Salvador (Cristosal Centroamérica).

Del proceso judicial

23MAY025 Fiscalía aplica plazos del régimen de excepción a Ruth López; 03JUN025 Entre hermetismo, Fiscalía acusa a Ruth López en juzgado 12° de paz, Organizaciones piden al gobierno que deje de perseguir a defensores; 04JUN025 Abogados critican abuso reserva procesos judiciales Ruth López; 05JUN025 Juzgado ordena que abogada Ruth López continúe detenida; 05JUN025 No me van a callar Ruth López, a prisión provisional; 06JUN025 El Fiscal que acusa a Ruth López es hijo del jefe del Estado Mayor Presidencial; 06JUN025 Carro donde trasladaron a Ruth López fue confiscado a comerciante guatemalteco; 27JUN025 Cámara penal confirma detención de Ruth López; 05JUL025 Ruth López a prisión Izalco; 07JUL025 Cristosal denuncia traslado arbitrario de Ruth López; 31JUL025 Probidad revisó patrimonio Ruth López después de captura; 07DIC025 Tribunal alarga seis meses detención Ruth López.

Salud de Ruth López

20MAY026 Familia de Ruth López pide garantizar salud, intervenida en hospital.

Este evento es una más de las anomalías de un caso público que implica a miles de salvadoreños, preocupa puesto que existe el antecedente de Alejandro Muyshondt en su caso su familia denunció marcas de torturas en cuerpo[2]; vivimos una condición muy débil en derechos humanos, condición que nos une en la defensa de los inocentes.

El conjunto de estas circunstancias: destrucción de la Constitución de la República, régimen de excepción, persecución política, abusos en prisión salvadoreña, justicia sometida al poder etc., producen una realidad destructiva de valores y ausencia al respeto a la vida humana, lo cual provoca un reconocimiento internacional y nacional a los defensores de derechos humanos como Enrique Anaya y Ruth López, ellos pagan un precio muy algo en prisión por esta causa. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía

Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Cristosal, Diario Co Latino, DW, redes sociales.

[1] Redes sociales

[2] DW https://www.dw.com es denuncian-marcas-de torturas

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