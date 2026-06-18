Panamá acaricia el debut soñado, pero Ghana la castiga sobre el final

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La selección de Panamá no pudo resistir y cayó en el último suspiro ante el combinado africano de Ghana, que sumó los primeros tres puntos gracias a Caleb Yirenkyi, en el primer resultado de fase de grupos de los canaleros en su segunda participación en una cita mundialista.

A pesar de que el cuadro canalero consiguió el 63% de posesión del balón ante el 37% de la selección africana, el equipo de Thomas Christiansen no pudo marcar gol en una Copa del Mundo para rescatar la victoria y cedió terreno al 90’+5 para el único tanto del partido.

La selección centroamericana esperaba conseguir su primer resultado positivo en un partido donde fue merecedor de la victoria, pero que al final se le escapó de las manos y finalizó sin puntos, por lo que esperará los próximos encuentros en busca de sumar.

Para este encuentro Panamá salió con: Orlando Mosquera, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, José Córdoba, Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martínez, César Blackman, Edgar Yoel Bárcenas, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez.

La última vez que la selección de Panamá participó en una Copa Mundial de la FIFA fue en 2018, cuando se ubicó en el grupo G junto a Bélgica, Túnez e Inglaterra.

Portugal de Cristiano Ronaldo tropieza ante el Congo en su estreno

La selección de Portugal tuvo un amargo debut en la Copa del Mundo al empatar 1-1 con República Democrática del Congo y se une a la lista de selecciones favoritas que no lograron ganar en su estreno.

João Neves se encargó de darle una alegría temprana a la afición lusa con un gol de cabeza a los 6 minutos, tras una asistencia de Pedro Neto.

Antes del descanso, Yoane Wissa marcó para República Democrática del Congo en su regreso a una cita mundialista después de 52 años de ausencia. El atacante firmó el 1-1 para los africanos nada más y nada menos que ante Portugal, una de las selecciones perfiladas como favoritas para pelear por el título.

Portugal se unió así a la lista de selecciones de las que se tenían altas expectativas para su debut, pero que cedieron puntos en el inicio de su camino hacia la gloria mundialista.

Es de recordar que la selección lusa de Cristiano Ronaldo se encuentra en el grupo K, junto a países como Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo, por lo que deberá sacar resultados positivos en los próximos encuentros en busca de la siguiente fase.

Harry Kane lidera la goleada de Inglaterra sobre Croacia

Inglaterra no perdonó a Croacia y la goleó 4-2 en la jornada mundialista de este miércoles, en un partidazo donde Harry Kane no decepcionó al marcar un doblete para el cuadro inglés, que se perfila como favorito de su grupo.

La selección de los Three Lions abrió el marcador a los 12 minutos desde la vía penal, tras un error de los croatas. Kane fue el encargado de convertir la pena máxima en el 1-0.

Sin embargo, Martin Baturina marcó el 1-1 para emparejar las acciones al minuto 36, un resultado que duró muy poco, ya que nuevamente el capitán inglés encontró el gol a los 42′ para firmar su doblete y devolverle la ventaja a su selección.

Petar Musa, jugador del FC Dallas de la MLS, avivó las esperanzas del conjunto ajedrezado con el 2-2 al 45’+5, justo antes del descanso. Aun así, Inglaterra no perdonó y sentenció el encuentro con los goles de Jude Bellingham (47′) y Marcus Rashford (85′) para el 4-2 final.

Inglaterra, favorita del cuadro L, debutó de la mejor forma y se encamina con las mejores sensaciones en un grupo conformado por la única selección centroamericana, Panamá, Ghana y la selección croata de Luka Modrić, que fue semifinalista en Catar 2022.

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