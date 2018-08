Las listas negras del gobierno de EE.UU. una forma de agresión contra los pueblos

La configuración de las fuerzas que participaran en las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero del año que viene casi están definidas, por lo menos las principales fuerzas políticas ya decidieron sus candidatos tanto a presidentes como ha vicepresidente.

Hay dos bloques que buscan triunfar uno representado por FMLN que es expresión de las aspiraciones historicas del pueblo salvadoreño y que ha estado en el gobierno desde el año 2009 iniciado un proceso de cambio que ha enfrentado una ofensiva de la derecha acompañada por los grandes medios de comunicación y las gremiales empresariales ligadas a la oligarquía.

Los avances en el terreno de educación y salud ha permito las inclusiones sociales de miles de familias salvadoreñas donde esto dos factores nunca fueron parte de su vida en los gobiernos de Arena.

Aspectos como la seguridad, infraestructura, agricultura, salario mínimo y economía son elemento que han avanzado a pesar de que se invisibiliza por parte de los medios de comunicación de la derecha y se crea la idea del fracaso.

Un elemento importante que tomar en cuenta en todo esto en la disminución del flujo migratorio hacia los EE. UU. e incluso la disminución de deportaciones de este país del norte algunos lo podría a tribuir a las políticas anti migratoria del gobierno de Trump pero es claro que el factor interno ha tenido mucha influencia.

Las fuerzas de la derecha en El Salvador pretendían crear un frente único contra el FMLN esto impulsado por el apoyo del gobierno de EE. UU. que quiere un gobierno mas sumiso a sus políticas sin embargo el bloque reaccionario se va dividido y buscaran derrotar a la izquierda en el país,

El apoyo del gobierno del gobierno del norte se complementa con las campañas que tienden a activarse en periodos electorales a través de lista de personas que no son gratas para ellos.

En el pasado las listas tenían que ver con personas que tenían ideología de izquierda o comunistas que constituían un peligro para la civilización occidental, después vinieron las listas de personas vinculadas al terrorismo que todavía se mantienen, incluso Nelson Mandela estuvo en esa lista hasta el gobierno de Obama. Crearon otras listas como las personas vinculadas al narcotráfico y recientemente han hecho una lista para incluir a personas vinculados a la corrupción y la violación de derechos humanos.

El imperio norteamericano busca todas las formas para garantizar su dominio del mundo, crean leyes supranacionales que obligan a otros gobiernos sin impórtales los organismos internacionales como la ONU para ello imponen bloqueos económicos y menos precian el sufrimiento humano siempre y cuando prevalezca sus intereses.

Esto lo ha llevado a iniciar guerras en distintas regiones del mundo generando caos y muerte; destruyendo naciones enteras y todo esto es cubierto con las campañas mediáticas de mentiras de los grandes medios de comunicación que están a sus servicios creando su “verdad” y justificando la agresión contra los pueblos.

Los imperialistas son pecases de realizar operaciones terrorista como el asesinatos de dirigentes revolucionarios como los muchos intentos de asesinatos el comandante Fidel Castro o el reciente tentativa de magnicidio contra el presidente de la republica de Venezuela Nicolas Maduro.

El papel de la embajada de EE. UU. es fundamental en los procesos políticos que se dan en el mundo y en particular en el continente americano donde los procesos conspirativos son manejado de acuerdo a las fuerzas política que se encuentren en el gobierno; el presidente Evo Morales de Bolivia que derroto junto a su pueblo una conspiración gringa que buscaba derrócalo indico en su momento que no hay golpes de Estado en el país norteamericano, es “porque no hay embajada de Estados Unidos allí”.

Recientemente un grupo de congresistas, de extrema derecha, pidieron al Gobierno de Trump que investigue, y sancione a José Luis Merino, uno de los principales dirigentes del FMLN, y al empresario prófugo Enrique Rais, por su presunta vinculación con corrupción y crimen organizado.

La Ley Global Magnitsky fue creada en 2016 por el Congreso de los EE. UU., es una norma estadounidense que se convierte en la lista negra para ciudadanos, influyentes empresarios y políticos señalados arbitrariamente por abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países.

La ley fue creada para sancionar únicamente a los funcionarios rusos; ahora la reformada Ley Global Magnitsky le permite a EE. UU. atacar las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas en Estados Unidos, no pueden contratar, las personas y empresas en el país norteamericano están impedidos de hacer tratos con ellos.

Según Ley Global Magnitsky el presidente de Estados Unidos puede imponer estas sanciones a cualquier persona extranjera de acuerdo sus criterios políticos.

Los ataques contra dirigentes del FMLN son parte de la estrategia para desprestigiar al partido de izquierda es importante ver que esto es una amenaza latente contra la gestión del actual gobierno del presidente Salvador Sanchez Ceren de cara a garantizar el triunfo de la derecha en El Salvador.