Lamine Yamal gran favorito a ganar Trofeo Kopa 2025

París/Prensa Latina

La revista France Football reveló hoy los 10 nominados al Premio Kopa 2025 al mejor jugador sub 21 de la temporada, y el español Lamine Yamal emergió como el gran favorito.

El internacional español, campeón de la Liga España con el Barcelona, tendrá la posibilidad de obtener el segundo Trofeo Kopa de su carrera, luego de haberlo ganado en 2024.

A sus 18 años, Yamal también será candidato de fuerza al Balón de Oro del presente curso, en dura porfía con Ousmane Dembelé.

La lista del Kopa incluye además a Pau Cubarsí (Barcelona/España), Ayyoub Bouaddi (Lille/Francia), Desiré Doué (PSG/Francia), Estevao (Palmeiras-Chelsea/Brasil), Dean Huijsen (Bournemouth-R.Madrid/España) y Myles Lewis-Skelly (Arsenal/Inglaterra).

Completan el elenco de nominados Rodrigo Mora (Porto/Portugal), Joao Neves (PSG/Portugal), y Kenan Yildiz (Juventus/Turquía).

Según expertos, el principal adversario de Yamal sería Desiré Doué, la gran revelación del París Saint Germain, ganador del triplete de Liga y Copa de Francia, más la Champions.

Entre las damas, las cinco candidatas son Michelle Agyemang (Arsenal/Inglaterra), Linda Caicedo (Real Madrid/Colombia), Wieke Keptein (Chelsea/Países Bajos), Vicky López (Barcelona/España) y Claudia Martínez Obando (Club Olimpia/Paraguay).

