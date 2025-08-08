Equipo tico de fútbol Saprissa vence 2-1 al Verdes FC de Belice

Compartir

San José/Prensa Latina

El equipo costarricense Saprissa venció 2-1 el miércoles al Verdes FC de Belice, en desafío en aquel país por la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025, informó el periódico La Teja.

Los visitantes marcaron el primer gol apenas al minuto y medio del partido en el FFB Stadium de Belmopán, mediante Deyver Vega, a quien le quedó la pelota “muerta” para rematar frente al arquero Paz.

La maquinaria “verde” accionó contra el Saprissa, aún durante la primera mitad del partido, y logró el empate 1-1 justo en el minuto 45, por mediación del mexicano Mauricio Lozano, lo cual premió la insistencia de los anfitriones, precisó La Teja.

Los “morados” respondieron con la entrada de jugadores importantes, como Mariano Torres y Fidel Escobar, y una mayor solvencia en el ataque, hasta que Orlando Sinclair puso el 2-1 en el minuto 52, tras la filtración de Jefferson Brenes.

El Verde FC, campeón de Belice, estuvo a punto de alcanzar la paridad durante los últimos minutos del partido, frente a un Saprissa replegado en el último cuarto, más el tiempo agregado, pero la resistencia de los costarricenses evitó males mayores.

Saprissa acumula con sus dos últimas victorias un total de seis puntos en este certamen regional, lidera el grupo C y se mantiene en zona de clasificación hacia los cuartos de final.

Mientras que los dos equipos de El Salvador, El Águila y Hércules perdieron 3 a0 y 3 a 1, respectivamente. El Águila cayó contra el Xelajú, de Guatemala, y el Hércules contra El Olimpia de Honduras.

El equipo aguilucho jugó en Guatemala, mientras que Hércules, en Santa Tecla, La Libertad, El Salvador.

De El Salvador, solo el Alianza ha obtenido un resultado positivo, al empatar el martes contra el Antigua a 0 goles.

La Copa Centroamericana, es la competición anual de clubes de fútbol de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, más conocida como Concacaf.

Este torneo, fundado en septiembre de 2021, otorga seis cupos a los equipos centroamericanos para la Copa de Campeones de la Concacaf a partir de la edición 2024.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...