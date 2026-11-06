La Selecta define nómina e itinerario para disputar el play-in de la Copa Oro 2027

Redacción Deportes

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La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) dio a conocer la convocatoria de la Selección Mayor Masculina para disputar el Play-In de la Copa Oro 2027 de la CONCACAF, en el que enfrentará a Saint Martin en una serie de ida y vuelta durante noviembre y el itinerario que cumplirá el equipo.

La FESFUT dió a conocer la convocatoria para el compromiso ante Saint Martin, lista que incluye futbolistas de siete clubes de la Primera División y siete que militan en el extranjero para enfrentar al cuadro caribeño.

Entre los convocados destacan 17 futbolistas que militan en la Primera División del fútbol salvadoreño: Mario González, Harold Osorio y Julio Sibrián, de Alianza F.C.; Benji Villalobos y Marcelo Díaz, de C.D. Águila; Mauricio Cerritos, Geonathan Barrera, Diego Flores, Diego Ortez y Steven Vásquez, de C.D. L.A. Firpo.

La lista también incluye a Jefferson Valladares, Danis Cerros y Elvis Claros, de C.D. Municipal Limeño; José Portillo, Rafael Tejada y Jorge Cruz, de C.D. FAS; además de Jairo Henríquez, de Inter Tecla.

La convocatoria se completa con siete jugadores que militan en clubes del extranjero: Brayan Gil, delantero del Baltika de Rusia; Nathan Ordaz, delantero del DC United de Estados Unidos; Joshua Pérez, volante del Odra Opole de Polonia; Jorge Méndez, delantero del San Francisco de Panamá; Cristian Martínez, volante de San Carlos de Costa Rica; Nelson Blanco, defensa de San Antonio FC; y Amando Moreno, volante de El Paso Locomotive, ambos de Estados Unidos.

En el caso de Jorge Méndez, el jugador ya cuenta con el aval de FIFA para su cambio de federación y podrá integrarse al combinado nacional.

Los convocados iniciarán su concentración a partir del 8 de noviembre en la Residencia Villa Selecta, como parte de la preparación para afrontar el Play-In.

La Selecta buscará superar la serie ante Saint Martin y avanzar hacia la etapa preliminar de la Copa Oro 2027 de la CONCACAF.

La federación también hizo público el itinerario del cuadro cuscatleco durante la fecha FIFA de noviembre:

-8 de noviembre: inicia la concentración del plantel en la Villa Selecta

-11 de noviembre: el plantel y el cuerpo técnico viajan a San Cristóbal y Nieves en vuelo chárter.

-13 de noviembre: juego de ida del Play-in de la Copa Oro 2027 contra Saint Martin.

-14 y 15 de noviembre: jornadas de entrenamiento en San Cristóbal y Nieves.

-16 de noviembre: traslado del plantel y del cuerpo técnico a San Salvador en vuelo chárter.

-17 de noviembre: juego de vuelta del Play-in de la Copa Oro 2027 contra Saint Martin.