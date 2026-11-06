Héctor Silva: “Trump no esperaba una derrota tan devastadora”

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Redacción Nacionales / #BarcitoFM

La derrota electoral de Donald Trump no solo le arrebató poder político: lo obligó a enfrentarse con una realidad que, al parecer, nadie a su alrededor se atrevía a mostrarle. Acostumbrado a rodearse de aduladores, Trump terminó confundiendo sus propios delirios con la realidad política. Pero no hay que subestimarlo: podrá no ser un hombre particularmente inteligente, pero es un político astuto y, sobre todo, un sobreviviente. Sus primeras reacciones después de la derrota dejan ver que ya comenzó a recalcular su estrategia. Y hay tres señales que merecen especial atención.

ACEPTÓ LA DERROTA: NO HABÍA CÓMO NEGARLA

La primera reacción de Trump fue quizá la más importante: aceptar los resultados electorales. Durante horas hubo especulaciones sobre si reconocería la derrota o si volvería a recurrir al discurso del fraude electoral. Esta vez no lo hizo.

¿Por qué? Primero, porque la magnitud del resultado hacía prácticamente imposible sostener una narrativa de fraude. Los márgenes de victoria y la amplitud del revés electoral no le dejaban demasiado espacio para cuestionar el proceso.

Segundo, porque entendió que enfrentarse al sistema electoral estadounidense podía convertirse en un error político todavía mayor.

Estados Unidos tiene profundas contradicciones, racismo estructural y desigualdades históricas, pero conserva instituciones electorales capaces de procesar una derrota presidencial sin que el país se desmorone.

Trump entendió que esta vez no podía desconocer la realidad sin pagar un costo demasiado alto.

CULPA A OTROS, PERO ABRE LA PUERTA A NEGOCIAR

Su segunda reacción tiene dos caras. Por un lado, comenzó a deslindar responsabilidades: que no fue su culpa, que si hubiera estado personalmente en la papeleta electoral el resultado habría sido diferente.

Es decir, intenta separar su liderazgo de la derrota y evitar que el resultado se convierta en un juicio definitivo sobre su proyecto político.

Pero, al mismo tiempo, ha dejado abierta la posibilidad de negociar con los demócratas. Y esto no es casualidad. Trump sabe que todavía conserva poder, pero también entiende que necesita acuerdos para administrar los dos años que le quedan.

En ese escenario aparecen sus intereses personales, empresariales y familiares, así como las investigaciones y posibles responsabilidades políticas que podrían alcanzarlo. La negociación puede convertirse en una herramienta para proteger su legado, sus intereses y su entorno.

No es una conversión democrática. Es pragmatismo político.

AMENAZA CON VETARLO TODO, PERO EL REPUBLICANISMO TAMBIÉN DEBE DECIDIR

La tercera reacción es la amenaza de bloquearlo todo, utilizar el poder de veto y mantener una confrontación con los demócratas. Sin embargo, aquí aparece una variable que puede ser todavía más importante: el propio Partido Republicano.

Los republicanos tienen que preguntarse qué hacer después de esta derrota. Muchos de sus candidatos ganaron en estados y distritos donde Trump no logró imponer su narrativa. Eso demuestra que existe un electorado republicano que puede respaldar a otros liderazgos sin necesariamente acompañar todas las decisiones del presidente.

Por eso, algunos legisladores podrían comenzar a tomar distancia y buscar acuerdos que les permitan construir su propio futuro político. No quieren pasar los próximos dos años atrapados en las controversias, investigaciones y confrontaciones de Trump.

Y Trump lo sabe. Su supervivencia política también depende de cuánto respaldo conserve dentro de su propio partido.

EL GOLPE DE REALIDAD

Lo que vimos no fue necesariamente a un Trump derrotado y resignado. Vimos a un político que comprendió que las condiciones cambiaron y que ahora necesita administrar su poder, negociar sus salidas y proteger sus intereses.

Pero hay una lección mucho más profunda: cuando un gobernante se rodea de personas que solamente le dicen lo que quiere escuchar, termina creyendo que su propaganda es la realidad y que su poder es invencible. Trump acaba de descubrir que no lo es.

El problema de los gobernantes que se creen invencibles no es que nadie se atreva a contradecirlos; es que tarde o temprano la realidad termina haciéndolo por ellos.

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