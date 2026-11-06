Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal tras 23 años de historia

Redacción Deportes

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El astro portugués, Cristiano Ronaldo, anunció su retiro de la selección a través de un emotivo video en redes sociales y luego de cultivar una carrera de 23 años con títulos y entre la afición que vio crecer a una leyenda.

“A los portugués, llegó el día de devolverle la camiseta #7 de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de cederla al futuro.», son las palabras con las que inicia el ex merengue en su despedida.

Entre sus grandes palmarés, Cristiano vistió de gloria a la selección de Portugal que antes de su llegada no había sumado ningún título. En 2016 alcanzó la Eurocopa con su equipo, un título que el mismo jugador aseguró haberlo soñado para ser parte de la historia lusa.

Además, en la era de Cristiano, Portugal conquistó dos títulos más la UEFA Nations League de 2019 y 2025.

En el espectro individual, el jugador ha cosechado una carrera inigualable. Con 232 partidos es el jugador con más partidos en la historia del país, el máximo goleador con 146 tantos, y el máximo asistente con 46.

Con seis mundiales disputados, desde Alemania 2006 hasta Norteamérica 2026, se convirtió en el único jugador en la historia en marcar en todas y cada una de ellas. También, en la Eurocopa se coronó como máximo goleador de la historia con 14 goles.