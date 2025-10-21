La Selecta de Playa conquista el oro en Guatemala con gol agónico

Redacción Deportes

La Selecta de playa le dio una nueva alegría a El Salvador, al consagrarse con la medalla de oro de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, este lunes, luego de vencer en un partido cargado de emociones a la selección anfitriona.

La medalla de los campeones centroamericanos llegó con la victoria de 5-4 ante Guatemala, en la cancha del Complejo Deportivo Greenfield, en la capital chapina.

La selección de Panamá se llevó la presea de plata y los anfitriones se quedaron con la de bronce.

Emerson “La Joya” Cerna anotó el quinto gol al cobrar de manera efectiva un penalti en el último minuto, el cual le aseguró el codiciado metal dorado a los pupilos de Rudis Gallo.

Con esta anotación, el futbolista originario de la Isla Rancho Viejo, Usulután, logró doblete en el partido y se adueñó del trofeo de máximo goleador de la triangular.

“Quiero darle gracias a Dios; estamos contentos, pero no fue un partido fácil, luchamos y pude anotar un doblete. Es una nueva generación de jugadores y lo hicimos bastante bien”, comentó Cerna.

“Sabíamos que no iba a ser fácil esta medalla, pero la merecíamos por el esfuerzo y sacrificio que hemos hecho”, recalcó.

Los otros goles salvadoreños fueron anotados por el capitán Elmer Robles, Óscar Cruz y Rogelio Rauda.

Por su parte, el salvadoreño Erick Nájera, de la Barra de Santiago, fue reconocido como el Portero Menos Vencido de la triangular.

Fue una medalla especial e importante para el entrenador Rudis Gallo que compitió en el regional centroamericano con una selección renovada en la que ya no están Frank Velásquez, Agustín Ruiz, Darwin Ramírez ni Rubén Batres, entre otros.

“Es importante para nosotros, estoy orgulloso y agradecido con Dios, con los muchachos y con las máximas autoridades del INDES, la FESFUT y el Comité Olímpico. Para esta generación es muy importante comenzar a dar estos pasos con esta medalla y marcar ese paso de autoridad en Centroamérica. Esto nos motiva a seguir trabajando”, expresó Gallo.

La Selecta tuvo un buen comienzo de partido al ponerse 2-0 en el primer periodo, que para el segundo episodio pasó a ser un 3-1, aunque sin tener dominio total del partido.

Guatemala reaccionó en el último periodo con los goles de Erick Montepeque, Denis Chávez y Berny Marroquín para el 4-4.

El juego se definió con un cobro potente al centro de la portería defendida por David Puquier, quien se lanzó a su derecha y no pudo evitar la anotación y el festejo salvadoreño.

Erick Nájera, Wílber Navarrete, Melvin Quinteros, Rogelio Rauda, Elmer Robles, Andersson Castro, Óscar Cruz, Emerson Cerna, Carlos Puquir, Andrés Osorio, Jefferson Membreño y Rafael Arévalo fueron los elegidos por Gallo para esta competencia.

