Argentinos satisfechos con su selección Sub-20

Buenos Aires/Prensa Latina

La selección argentina de fútbol Sub-20 pese a caer 0-2 ante un inspirado y bien aceitado equipo de Marruecos por el cetro del Mundial de la categoría, dejó no obstante un buen sabor que su afición hoy agradece.

Su DT, Diego Placente, expresó sentirse orgulloso de sus pupilos luego del revés anoche en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, sede del torneo, y los calificó de «futbolistas de proyección» al elenco nacional de mayores, destacan este lunes los medios argentinos.

«Los chicos hicieron un torneo increíble, no siempre se puede ganar y es importante también aceptar las derrotas. Estoy orgulloso de ellos, por la actitud que tuvieron», señaló Placente, y agregó: “Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Hay que felicitarlos».

El once argentino no pudo revertir el rápido doblete del marroquí Yassir Zabiri en una primera media hora del partido para el olvido; terminó así segundo en una Copa del Mundo en la que la albiceleste juvenil mostró carácter, talento y compromiso. A pesar del sabor amargo de la final, el torneo dejó galardones: Santino Barbi, con lágrimas en los ojos recibió el Premio al Mejor Arquero del torneo, y Milton Delgado, fue reconocido con el Botín de Bronce por su gran actuación.

Placente señaló que el plantel sabe lo que jugó, que hizo un gran torneo. “Volvieron a dejar a Argentina en la final de un Mundial juvenil. Se armó un grupo en poco tiempo y se convirtió en un gran equipo, fuimos una gran familia y hemos pasado lindos momentos durante todo el mes. Son futbolistas con proyección de Selección mayor», recalcó.

El DT argentino reconoció que «Marruecos fue un justo campeón. En la final se viven muchas emociones y a veces eso puede jugar en contra. Nos costó sobreponernos al error inicial, porque el rival es física y técnicamente muy bueno».

Al describir el desarrollo del partido, Placente opinó: «Se nos complicó al principio, por ahí los nervios de la final y un error al principio nos costó el gol. Ellos son un equipo que en ventaja se ponen bien atrás, sin la posesión, pero ágiles para salir y contragolpear. Nos costó y cuando nos metimos en el partido ya íbamos 2-0». Con ese marcador sonó el pitazo final.

Lionel Messi, el capital de la selección mayor, compartió un sentido mensaje por las redes sociales para los jóvenes futbolistas:

“Cabeza en alto muchachos!!!! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió el capitán de la Mayor en su cuenta de Instagram.

