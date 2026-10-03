La Selecta cae 0-2 ante Jamaica en el Cuscatlán y queda al borde del descenso a la Liga B

Redacción Deportes

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La Selecta cayó 0-2 ante Jamaica el viernes por la noche en el estadio Cuscatlán, en su tercer encuentro de Liga de Naciones y está a un paso de consumar su descenso a la Liga B.

La Selecta buscaba una rápida ventaja a los 3′, con la llegada de Denis Cruz, pero al final el balón terminó sin oportunidad. Después, Alejandro Henríquez lo intentó desde la banda con un disparo que se fue desviado por el travesaño.

Sobre los 20′, El Salvador se quedó sin uno menos tras la expulsión por roja directa de Rudy Clavel.

Durante los primeros 29 minutos del encuentro La Selecta tuvo un evidente cambio de ritmo; inició con intenciones claras de tomar la ventaja, con juego por banda y disparos largos, en caso contrario, Jamaica, a pesar del arranque tímido que tuvo fue creciendo en el encuentro.

Sobre los 27′, el cuadro jamaiquino aprovechó la ventaja numérica para infiltrarse en el área de Mario González en uno de los momentos de tensión para la azul y blanco, y que por fortuna para los dirigidos por Hernán ‘Bolillo’ Gómez, el balón se fue sobre el travesaño.

A los 39′, Jamaica materializó el 0-1 tras un pase filtrado que Javon East conecto de cabeza para darle la ventaja a los caribeños.

En los 60′ La Selecta estuvo muy cerca de la igualdad en el encuentro, con una en solitario que tuvo Bryan Gil en la frontal, pero el #9 mandó el balón sobre el travesaño.

El contraataque de Jamaica se dio de forma rápida, porque a los 64′ el conjunto caribeño sumó el segundo, con el doblete de Javon East. Con el 0-2 en contra, El Salvador queda en el último lugar del Grupo B, el cual es liderado por Surinam y Jamaica. Mientras que Guatemala, Honduras y Martinica ocupan el tercero, cuarto y quinta posición, respectivamente.