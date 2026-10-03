Casa Comunitaria Obispos Abelina y Medardo Gómez inaugura comedor solidario para ancianos desamparados

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Este 2 de octubre, en la Casa Comunitaria Obispos Abelina y Medardo Gómez, se inauguró un comedor para ancianos desamparados. El comedor comunitario tiene como objetivo ayudar a este sector población que se encuentra en situación de vulnerabilidad en la zona donde está ubicada la Casa Comunitaria.

Este viernes, fue el primer encuentro solidario, organizado por la Casa y Julio Villagrán, entrevistador del programa “Encuentro con Julio Villagrán”, el cual se transmite en YouTube y en las redes sociales de Informa TV. Este espacio se ha convertido en la voz de expertos, líderes de opinión y profesionales en el ámbito académico y social y un buen sector de la sociedad salvadoreña tanto dentro como fuera de El Salvador.

Según los organizadores, todos los viernes, los ancianos desamparados tendrán este espacio para compartir alimentos, sin ningún costo. Luz de María Osorio, una de las ayudantes de la Casa, invita todos los viernes al mediodía a los adultos mayores.

Mientras que Julio Villagrán señaló que este 2 de octubre se esperaba desde hace tiempo, ya que es una ayuda directa a los ancianos desamparados. “Hay mucha gente que me ve en un programa que tenemos de televisión y yo he tenido el sueño de hacer un comedor para ancianos. Yo quiero anunciarles este día, oficialmente estamos abriendo en esta Casa Comunitaria de los Obispos Abelina y Medardo Gómez, el comedor para ancianos”.

El comunicador dio las palabras de bienvenida y se acercó a cada adulto mayor que se hizo presente para degustar de dicho alimento. “Vamos a estar originalmente todos los viernes ofreciéndoles un almuerzo calientito, rico, digno de todos ustedes”, enfatizó “Julito”, como le dicen algunos amigos, conocidos y adultos mayores en el comedor.

Los primeros adultos mayores ingresaron a la casa comunitaria aproximadamente a las 11:30 de la mañana, luego de esperar unos minutos para que otras personas se incorporarán, se dio gracias a Dios por proveer de dichos alimentos y las personas que lo hicieron posible para disfrutarlo sobre la mesa.

Julio Villagrán avisó que, para el viernes próximo, aparte del almuerzo, se les entregará un kit de higiene personal, ropa donada, vitaminas, así como productos que podrían ser de mucha ayuda, como frijoles.

La Casa Comunitaria puso a disposición las clínicas para que los ancianos desamparados puedan tener acceso a este servicio. “Este día hemos hecho un gran esfuerzo. Miren cuánta gente está trabajando para ustedes. Ustedes son, digamos, los fundadores de este comedor para ancianos”.

Julio Villagrán informó que la mayoría de ayuda del proyecto proviene de personas altruistas de El Salvador y en el extranjero

Bella Gómez, hija del obispo Medardo Gómez y administradora de la Casa Comunitaria, dio la bienvenida a los adultos mayores e instó a sentirse como en casa y hacer uso de los servicios que ofrece la clínica luterana.

Luego del alimento, los adultos mayores pudieron disfrutar de un café y también de la música en vivo de la cantante Verónica Ruth Tóchez Molina.

Todos los viernes, este almuerzo comunitario se convertirá en un espacio de tranquilidad para los ancianos desamparados, reiteraron los organizadores.

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