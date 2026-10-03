FMI habilita desembolso de $138 millones para El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la segunda y la tercera revisión en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de El Salvador, por lo que, el país tendrá un desembolso inmediato de aproximadamente $138 millones.

Es de recordar que El Salvador y el FMI llegaron a un acuerdo en febrero de 2025 para que este organismo multilateral dé prestado aproximadamente $1,400 millones para cubrir necesidades fiscales. Este préstamo se desembolsará en duración de 40 meses. Sin embargo, el FMI le puso condiciones al Gobierno salvadoreño; entre ellas, corregir los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer la gobernanza y la transparencia, así como evitar que el Gobierno siga con su participación directa en el bitcoin.

Según el comunicado de prensa del FMI, la actividad económica ha superado las expectativas, “gracias a la mejora constante de la seguridad y la confianza de los inversores, mientras se siguen abordando los desequilibrios macroeconómicos”.

El FMI señaló que la consolidación fiscal ha avanzado en consonancia con los objetivos del programa, “y ​​se cumplieron con creces las metas de reservas y liquidez”. Según el organismo, se han logrado avances importantes en las reformas del sector financiero, la transparencia fiscal, las reformas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y la transferencia de la propiedad mayoritaria y el control de la billetera electrónica gubernamental Chivo a un operador privado. Aunque, esto útlimo, lo ha desmentido el mismo presidente Nayib Bukele, quien en un mensaje en redes sociales dijo que la Chivo y la compra de bitcoins lo continuaba haciendo el gobierno.

Lo anterior lo reconoce el mismo FMI, cuado expresa: “no se cumplieron ciertos criterios de rendimiento, incluso en lo que respecta a la acumulación de Bitcoin”, pero en este punto, “se concedieron exenciones en función de las sólidas medidas correctivas y los compromisos renovados”.

A futuro, el programa seguirá centrándose en fortalecer la sostenibilidad fiscal, reconstruir las reservas externas, mejorar la resiliencia del sector financiero, impulsar reformas de gobernanza y transparencia, y apoyar un crecimiento “sólido e inclusivo”.

También, se impulsarán reformas en materia de pensiones y administración pública para respaldar los objetivos de consolidación fiscal. Se continuará en diálogos para que el Estado salvadoreño reduzca su participación en actividades relacionadas con Bitcoin, y se fortalezca la regulación y la gobernanza de los criptoactivos y mejorar la transparencia en cuanto a las tenencias de criptoactivos del sector público.

El primer subdirector gerente del FMI, Dan Katz, señaló que el programa económico de El Salvador, ha generado beneficios tangibles y las autoridades mantienen su compromiso “al más alto nivel” para alcanzar sus objetivos. Planteó que el crecimiento del PIB real ha superado las expectativas, pues los resultados sociales han mejorado, las reservas fiscales y externas se han fortalecido y los diferenciales soberanos “han disminuido notablemente”.

Enfatizó que la consolidación fiscal sostenida sigue siendo esencial para que la deuda pública siga una trayectoria descendente y para salvaguardar el ancla de la deuda. Además, resaltó que se debe continuar con los esfuerzos para fortalecer la gestión de las finanzas públicas, reconstruir las reservas de liquidez del gobierno y mejorar las operaciones de tesorería y gestión de la deuda, incluso para evitar futuros desvíos.

Katz agregó que también, se debe reforzar la supervisión y la regulación de las instituciones financieras, incluidas las cooperativas y las instituciones financieras públicas, para permitir una expansión prudente del crédito privado.

“Las prioridades deben centrarse en mejorar aún más la presentación de informes fiscales y del sector público, fortalecer la transparencia sobre la titularidad real, mejorar la divulgación de las declaraciones de activos y optimizar la eficacia de los marcos de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La implementación sostenida de estas reformas respaldará la eficacia de las políticas, fortalecerá la rendición de cuentas y aumentará la confianza empresarial”, dijo el comunicado de prensa del FMI citando a Dan Katz.

Katz señaló que la transferencia de la propiedad mayoritaria y el control de Chivo a un operador privado “es un paso positivo”, y la exposición residual del sector público “debería eliminarse por completo”. El FMI señaló que no se prevé una mayor acumulación de Bitcoin más allá de las donaciones documentadas.

La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, felicitó a El Salvador “por concluir con la segunda y tercera revisión de su programa con el FMI”. “El impresionante crecimiento económico de El Salvador y sus ambiciosas reformas continúan inspirando confianza en el mercado y ayudarán a atraer una mayor inversión extranjera directa”, puntualizó la Embajada.

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