La respuesta de algunos venezolanos al preguntarles sobre Guaidó

Nathali Gómez / RT

La expresión de desconcierto y la respuesta de varios entrevistados es la misma: “No conozco a ese señor”.

En un recorrido hecho por el centro de Caracas, capital de Venezuela, menos de una semana después de la autoproclamación de diputado Juan Guaidó, un grupo de personas de distintas inclinaciones políticas respondió de la misma manera a la pregunta: ¿Conoce usted al “presidente encargado”?

En las calles del centro de Caracas, zona de alto tránsito peatonal y de vehículos, no se ha alterado la cotidianidad. Los negocios de venta de distintos productos están abiertos, al igual que los bancos, los centros comerciales, los restaurantes, las estaciones del Metro y las oficinas públicas y privadas. No hay barricadas que obstruyan el paso ni alteraciones del orden público, como ocurrió en durante las protestas violentas de 2017, que dejaron unas cien personas fallecidas.

Para alguien foráneo sería complicado encontrar algún indicio que evidencie que el miércoles pasado, en medio de una manifestación convocada por la oposición, el joven parlamentario, sobre una tarima y con su mano derecha en alto, juró “asumir las competencias del Ejecutivo nacional”. La ciudad se empeña en continuar su marcha.

– “Tengo mis críticas al Gobierno” –

En la avenida Universidad, una transitada arteria vial que conecta el centro de la capital con el oeste, Carlos Brito, un vendedor ambulante de golosinas, afirma que desconoce la “historia política” del parlamentario, uno de los fundadores del partido ultraderechista Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, opositor que cumple arresto domiciliario por encabezar un plan desestabilizador que devino en protestas violentas en 2014 que causaron 43 fallecidos.

“Tengo críticas al Gobierno por el tema económico, pero eso no hace que esté de acuerdo con Guaidó”, expresó. “Tenemos una Constitución, tuvimos la oportunidad de votar. Hay que seguir las reglas”.

– “Fue llevado en hombros” –

En las cercanías de la estación del Metro de Bellas Artes, una transitada zona residencial caraqueña donde se concentran los principales museos de la ciudad, el abogado Henry Zambrano, de 48 años, expresó que a pesar de no haber votado por Nicolás Maduro, en las dos elecciones presidenciales donde se ha medido, no está de acuerdo con la actuación del joven diputado de 35 años, al que dice no identificar como un luchador social venezolano.

“Guaidó fue llevado en hombros como los toreros y, en medio del fragor, se autoproclamó. Es como que yo vaya a una plaza y me juramente como presidente”, agregó.

“No soy chavista pero la pauta en este caso la marca Estados Unidos. Nos están dividiendo desde afuera, somos manipulados”.

– “No me pueden quitar mi voto” –

En su improvisado puesto de libros usados, Jaldor Méndez, de 70 años, habitante de la parroquia San Agustín, zona popular que conecta el centro y sur de Caracas, es enfático: “Ese señor no me puede quitar mi voto. Me levanté a las 4:00 de la mañana para votar”.

Las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela se llevaron a cabo el pasado 20 de mayo. En esos comicios, que contaron con la presencia de más de cien acompañantes internacionales que los calificaron como “seguros, confiables y transparentes”, Maduro resultó elegido con el 67,8% del total de los sufragios.

“¿Cómo van a montar a un presidente de la noche a la mañana, estamos pasándola mal pero tampoco así”, aseveró este venezolano que afirma haber votado por el fallecido presidente Hugo Chávez y por Maduro.

Otro viandante de nombre Alfredo Pérez, de 60 años, apresuró el paso y no permitió que se hicieran imágenes. Afirmó que no recuerda a Guaidó, el dirigente de VP, pero está de acuerdo con que sea su el “presidente encargado”. “Lo apoyo, no importa que no lo conozca, sino que se vaya este Gobierno”.

El diputado Guaidó ha citado el artículo 233 de la Constitución venezolana para sustentar su autojuramentación aduciendo una “falta absoluta” del presidente. Sin embargo, el propio Maduro ha explicado que en el país suramericano no hay causales para declarar la “falta del cargo” debido a que no ha ocurrido su muerte, su renuncia, su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia o su incapacidad física o mental.