De la reforma a las pensiones (las propuestas)

César Ramírez

@caralvasalvador

Las declaraciones del Ministro de Hacienda Carlos Cáceres en un canal de televisión (19SEP017) nos ilustra sobre las soluciones al problema de las pensiones.

Buscando un acercamiento a las posiciones (Gobierno-ASAFONDOS) a la Reforma de pensiones, en la ruta final de las negociaciones, anotamos las siguientes opciones:

Diferencias a) cotización: Ambas propuestas suben la cotización del 13 al 15%, ambas tienen un fondo colectivo, (son de Reparto).

Su distribución: ASAFONDOS del 15%; los dividen así: 8% van a cuentas individuales (privadas); 5% al fondo colectivo y 2 % para las AFP; mientras la propuesta del GOES: 1.5% para AFP; 5.5% para fondo privado y 8% al fondo colectivo; pero la diferencia fundamental es la siguiente: por el 5% que la ICP le pide a los trabajadores que coticen al fondo colectivo, no les retribuye nada, el Ministro de Hacienda Carlos Cáceres reafirmó: “el consultor Eduardo Melinsky dijo: “eso era un impuesto al trabajo, porque con ese dinero se pagan los subsidios, que robaron los presidentes de ARENA, (y ¿sí.. Retribuimos?, al que vive 20 años le damos una pensión vitalicia), pero la esperanza de vida de los hombres es de llegar a 81 años, o sea que ese fondo (ese ahorro que tienen) no alcanzaría, las mujeres igual; el que no alcanza pensión que es el 60% de la población que cotizará ese fondo no le devuelven nada, no hay ninguna devolución, sino lo que le dicen le pagaremos la cotización al Seguro Social. Por eso ellos en la pensión solo incorporan el 8%.

La propuesta del Gobierno: Los trabajadores contribuyen con el 5.5% de su fondo privado por lo que tienen pensión, pero el 8% que cotizan al fondo colectivo se contabilizan en cuentas individuales como lo hacen actualmente las AFP, constituye un fondo de tal manera que el primer día que se jubilan se suman: la pensión que tiene en el fondo privado más la pensión que ha logrado acumular en el fondo colectivo, por ello no les gusta el cálculo de la pensión; ( por eso) el cálculo que hace el gobierno de la pensión sobre un cálculo de 13.5%.

El fondo colectivo de la ICP no retribuye nada, porque lo calculan solo por el 8%.

El gobierno le dice a la ICP (para efectos de negociación): “Nosotros no podemos aceptar que no se les reconozca a los trabajadores por el 100% de sus aportes, tanto del fondo colectivo, como individual”, esa es la diferencia. ¿Por qué la ICP no empieza a pagarle, ese 5% al colectivo, ¿Por qué no empieza a pagarle desde el primer día que se jubilan?, a través de una pensión vitalicia -que se llama-; porque es una falacia, ellos dividen la masa de dinero acumulado entre 20 años, pero la esperanza de vida es más de 20 años, ahí hay una falacia…

El Estado no tiene ningún interés en administrar el fondo privado, ni el colectivo… que lo administre el sector privado; el gobierno tampoco puede transferir ningún fondo, para pago de obligaciones, ni gasto corriente tal como lo decía ANEP, FUNDE, FUSADES etc.

Si existen propuestas de solución, al menos existe la posibilidad de reformar el modelo de pensiones.

www.cesarramirezcaralva.com