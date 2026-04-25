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Dmarti Willian D. Martínez

Lectores contra el tiempo[1]

Breve comentario de novela 334 de escritor salvadoreño: «La primavera salvadoreña recuerda España”, de César Ramírez, Caralvá, obra impresa en Imprenta y Offset Ricaldone, el año 2010.

Aunque gran parte de los hechos aquí narrados se conocen muy bien, pues se refrendan en otras historias y los hemos leído en distintos trabajos similares, tanto de escritores extranjeros como nacionales, la notable forma de narrar hace la diferencia, porque «La primavera salvadoreña recuerda España», está estructurada de manera lúcida como un relato conversatorio que la hace un tipo de novela asociada a la “conversación literaria”. Es una obra de polifonía de voces, donde la narrativa se construye a través del diálogo y fragmentos de conversaciones, testimonios, prédicas o correspondencia, superando la voz única de un narrador tradicional. O sea, en la historia se integran múltiples voces singulares con nombre propio; pero que quede claro que no es sólo una masa generalizada de personajes que en la lectura los encontraremos con nombres y apellidos. La historia se siente como una experiencia compartida o un relato compartido construido por varios personajes, aunque Emilio sea el hilo conductor o protagonista principal. La estructura de la historia convierte la obra en una huella sensible de aquella realidad vivida durante los años previos a la guerra civil salvadoreña.

De 598 páginas el libro contiene más de 150 sucesos que en algunos momentos se narran en primera persona como testimonios, otros relatos son contados en tercera persona. La historia inicia con un Emilio adolescente, estudiante de secundaria, amante de la música roquera y seguidor incondicional de Bob Dylan. En sus andares juveniles conoce a Rosa Margarita, RM, con quien, por amistad personal, pero luego por cuestiones políticas tiene que frecuentar en distintos lugares. En aquel tiempo estar organizado era una moda, pues ser joven, militante y soñar con una patria diferente era una aspiración de los muchachos con mente progresista; asimismo, la clandestinidad era de por sí, una condición cultivada con paciencia. Vivir clandestino era como existir o no existir, conocer a unos y esconderse de otros, entre familiares, amigos y compañeros de estudio. Sí, esa era la vida de los cientos de jóvenes promotores de la incipiente revolución en los años setenta. A continuación, transcribo íntegro un párrafo que se encuentra en la contraportada del libro y que resume en mucho el contenido de la obra: “Aquellos años juveniles poseían un ideal prístino e inmaculado, era material y ese “otro” en realidad deseaba morir y morir escrito en carne y hueso, no sólo en esas líneas… tiempo después del exilio había tiempo para escribir y desde la distancia en otro tiempo aquellos “dos” me conmovían… uno por juvenil y rebelde, el otro por su perseverancia de anotar todo y finalmente el tercero y “último” por tomarse el tiempo de confesarse, como San Agustín, llanamente hombre, que acepta su destino, por el cual luchó junto a miles de cuzcatlecos y de otras nacionalidades, la mayoría anónimos.» Los relatos son en realidad una crónica de hechos históricos que combina la narración detallada y el estilo literario de una novela con la libre secuencia temporal. Esta mezcla relata sucesos reales, a menudo de forma cronológica, y el autor, en este caso Caralvá, utiliza estos recursos narrativos para darle belleza y profundidad a los hechos vividos durante los años setenta, ochenta y noventa, tres décadas que dejaron cicatrices, pero que al final se pudo reconciliar y firmar el armisticio. Los capítulos finales contienen una profunda meditación de Ignacio Ellacuría, de cuando su regreso de España hasta la madrugada de su asesinato del 16 de noviembre. La obra finaliza con tres Post Scriptium.

Excelente trato a la historia que me agradó de principio a fin, por lo que recomiendo su lectura[2].

Lunes 20 de abril de 2026…

[1] https://www.facebook.com/groups/407193137038841/user/100002531174639/

[2] https://www.facebook.com/groups/407193137038841

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