La oposición debe convertirse en proposición: Científico Carlos Vela

Samuel Amaya

@Samuel Amaya98

Desde el punto de vista del científico estadounidense salvadoreño, Carlos Vela, el gobierno de Bukele es “frágil”, ya que “el uso de la fuerza se da solo cuando los gobiernos no son fuertes, un gobierno que es fuerte no tiene que usar la violencia y coerción, no tiene que tratar de infundir miedo en el ciudadano. Un gobierno débil si lo hace y trata de mantenerse a la fuerza”.

Carlos Vela sostuvo que en el país todavía no se tiene una unidad total entre la oposición, pero cree que es factible llegar a ella, llegar a un consenso respetando los pensares de cada uno para unificar esfuerzos en una gran convergencia nacional que logre rescatar el país “de esta situación tan lamentable la ha puesto el actual presidente (Nayib Bukele), es complicado, pero no es algo imposible de hacer”.

“Solo se necesita una buena disposición de la gente que yo creo que todas las tienen y establecer los procesos necesarios, que respeten la independencia de cada cual, y que se trabaje bajo un entendimiento de todos”, destacó Vela.

El científico sostuvo que, en primer lugar, se debe dejar de ser oposición y ser una “proposición” que le de una alternativa a todos los sectores de la sociedad y que presente un planteamiento político de cambio.

“No podemos estar pensando por todas las leyes y programas que tiene el Gobierno, eso es lo que hay que derrotar. No es fácil pero sí se puede hacer. Esas propuestas deben basarse en un programa de trabajo común que tome en consideración todas las necesidades de la población”, enfatizó Vela.

En ese movimiento unificado, añadió Vela, se deben plantear todos los cambios que se harían. Uno de ellos es la finalización del régimen de excepción y en caso ser necesario, pasar a un Estado de Sitio (otro tipo de estado de excepción), para que se mantenga la guerra contra las maras, pero en protección de la ciudadanía en las zonas (asediadas por pandillas). El Estado de Sitio se da cuando el Estado necesita tener ciertos controles para defender a la población en un lugar que ha sido invadido por una fuerza extranjera.

Sobre la reelección presidencial a la que aspira Nayib Bukele, Carlos Vela sostuvo que esperarán lo que diga la comunidad internacional, ya que si en el país hay una oposición que tiene una proposición política y tiene un candidato que pueda ganarse el cariño de la gente, la lucha se puede hacer para que esa elección (de 2024) no sea reconocida, y para que los votos que le caigan al presidente por ser inconstitucional sean votos nulos. “Esa lucha se puede hacer a nivel internacional”, dijo.

Carlos Vela comentó a DIARIO CO LATINO que busca en el país una concertación de fuerzas; de momento ha platicado con diversos sectores para que se elija a un solo candidato.

Carlos Vela aclaró que busca ser parte de esa concertación para crear una alternativa al actual gobierno. Una alternativa que proponga un plan para resolver las necesidades de la población, que presente un solo candidato y dé la lucha.

“A Bukele se le están yendo los votos, yo creo que él (Bukele) pone sus esperanzas de triunfo no tanto en los votos internos, sino en los votos externos. Los votos externos son fantasía, porque los salvadoreños en Estados Unidos la mitad nació en ese país, esa gente no va a votar. Hay otro sector que se han hecho ciudadanos americanos y lo más probable es que no voten. Su universo se va haciendo más pequeño, y a eso se le suma el otro sector que no vota, entonces, ya se le hizo más pequeño (los votantes)”, puntualizó Vela.

“En un caso ideal, el presidente podrá conseguir 200 mil votos en Estados Unidos, pero por cómo están las situaciones de deterioro, él necesita mínimamente de 400 mil a medio millón de votos, ¿de dónde los va a sacar?, la gente dice que podría haber fraude con el voto electrónico. ¿Creen que una compañía europea que tiene negocios de otro tipo en El Salvador hará fraude si eso es ilegal? hacer algo ilegal desde los Estados Unidos hacia otro país o desde El Salvador hacia Estados Unidos es igual. Esas empresas que se presten para el fraude van a perder su capacidad de negocio en Estados Unidos. Yo no creo que una empresa seria vaya a hacer eso”, añadió Vela.

El científico concluyó que ve difícil cómo el presidente puede ejecutar en la práctica un fraude, “aunque quiera, no veo que sea factible”.

A esto se le suman los votos que en el país no tendrá, por ejemplo, algunos simpatizantes del FMLN que votó por Bukele, la gente que vive en las zonas de conflicto con maras y fueron víctimas por el régimen de excepción. Los parientes de los detenidos injustamente no votarán por él, la gente que come solo dos o una vez al día (debido al alto costo de la vida) tampoco, concluyó el científico.