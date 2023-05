ANVEGEFMLN afirma que promesas de campaña del gobierno no se han cumplido

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

“Expresamos indignación y condena por la falta de cumplimiento de todas las promesas y compromisos, que el presidente Bukele asumió en su campaña electoral con los veteranos, prometiendo beneficios que hasta ahora no ha cumplido, engañando vilmente a miles de veteranos para que votaran por él”, expresó José Santos Melara, presidente de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ANVEGEFMLN).

Señaló que Bukele prometió en su campaña electoral 10 mil dólares de indemnización para cada uno; 600 dólares mensual para cada veterano; construcción de vivienda dignas y entregar en su mandato 10 mil becas por año a los hijos de los veteranos entre otros. Melara exigió respeto al presupuesto de los veteranos y excombatientes, ya que en los dos últimos años el ministro de Hacienda les ha recortado $80 millones, dinero para invertir en los programas y beneficios de esta población, advirtió que el INABVE no debe permitirlo porque es el responsable de custodiar y administrar los fondos. Asimismo, pidió que en 2023 se ejecuten 3,000 proyectos productivos sin los trámites excesivamente burocráticos, los cuales solo sirven para justificar la retención del dinero y que Hacienda se los robe.

“A cuatro años del gobierno bukeliano solo han entregado migajas, beneficios pírricos y a muchos no han entregado nada, no se visualizan los beneficios ante los miles de veteranos solicitantes. Presidente cumpla lo que nos ha prometido a los veteranos y excombatientes, no sea mentiroso y cínico”, reiteró Melara.

También recordó al presidente Bukele que en campaña electoral les prometió la construcción del Hospital de Especialidades, para atender las enfermedades que esta población padece después del conflicto armado, pero hasta la fecha ha quedado en el olvido.

El presidente de ANVEGEFMLN exhortó a que se cumpla la ley y les otorgue el aumento a una la pensión de $300 sin ningún reparo, así como el pago de la primera cuota de $500 de la indemnización a la que tienen derecho.

“Queremos que la Junta Directiva presente una reforma al Presupuesto General de la Nación para que de inmediato transfiera los 48 millones de dólares del presupuesto del EXFOPROLYD a las cuentas del INABVE, no se puede estar cancelando los beneficios de los lisiados y discapacitados con los recursos de los veteranos y excombatientes porque es ilegal”, afirmó.

ANVEGEFMLN hizo un llamado a que en el mes de julio se inicie el proceso de llenado de hoja de vida a los más de 13,000 veteranos y excombatientes que han presentado la documentación para ingresar al Registro Nacional y poder recibir los beneficios; incluyendo que el pago de la pensión sea desde enero y no a mediado del año.