La naturaleza demanda biodiversidad que solo da la agroecología: Ricardo Navarro

“¿Cómo se mantiene un planeta de forma armónica? Sencillamente siguiendo las leyes de la naturaleza, en donde los monocultivos no existe en ninguna parte del mundo”, explicó Ricardo Navarro, presidente del CESTA e integrante del Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones (MOVIAC), quienes marcharon este martes a la Asamblea Legislativa a solicitar la promulgación de ley para fomentar la agroecología en el país.

Representantes del MOVIAC se pronunciaron frente al actual sistema alimentario, al que acusaron de utilizar cantidades de agroquímicos, emitir gases de efecto invernadero (GEI), erosionador de suelos y contaminante de cuerpos de agua. Por tanto, presentaron su propuesta de una Ley de Fomento Agroecológica que evitará prácticas monopólicas del suelo, agua y uso de semillas transgénicas.

Navarro citó tres premisas sobre la realidad del sistema agroalimentario nacional. La primera se encuentra relacionada con la amenaza socioambiental, que presenta al cambio climático como el más sobresaliente, junto a la acidificación de los océanos, la destrucción de la biodiversidad y el “silencio” gubernamental en este tipo de temáticas ambientales.

“Tenemos un Gobierno que no arranca; es decir, como que no ha comenzado a trabajar de lleno, un ejemplo: se vinieron unas lluvias y ¿dónde estaba el presidente (Nayib Bukele)?. Hasta apagan la luz allí en el aeropuerto, para que entre y no lo vean y todas esas cosas que dice la gente. Esperamos que el Gobierno haga bien su trabajo; no le deseamos un mal, todo lo contrario: queremos que salgan bien para beneficio de la gente, queremos que haga lo que sea necesario para hacer frente a las crisis climática”, sostuvo.

Sobre la agroecología, Navarro señaló que es una propuesta de producción “agrícola sustentable”, que incorpora en su esencia las prácticas ancestrales en armonía con la naturaleza y las personas, con el fin de asegurar suficientes alimentos sanos, sin rastros de pesticidas u otros productos agroquímicos.

“Hablemos del sistema agroalimentario salvadoreño; es un sistema que contamina, la gente resulta con insuficiencia renal, se producen gases de efecto invernadero y es preocupante que sea un sistema que utiliza grandes reservas de agua, monopoliza la tierra, genera monocultivos que requieren grandes inversiones de pesticidas, que provoca daños colaterales; utiliza semillas transgénicas y produce alimentos industriales que dañan la salud de la personas”, manifestó.

Entre la propuesta del MOVIAC, además de cambiar este sistema de producción de alimentos, esta la de trasladar la producción a pequeñas unidades campesinas y biodiversidad indígenas, a manera de restaurar el ciclo natural de las especies en el territorio nacional.

“Seamos conscientes, no podemos alterar el ciclo que tiene 4 mil 500 millones de años de existir y que da alimentación a la humanidad, por las actitudes de la Bayer-Monsanto, que en los últimos cien años han estado haciendo barbaridades al planeta, generando glifosato; la Bayer acumula 12,0000 demandas a nivel internacional. Estamos promoviendo ante la Asamblea Legislativa la promulgación de esta Ley Agroecológica, porque nos preocupa cuando vemos que el gobierno reduce la inversión en agricultura, en medio ambiente y apoya los gastos militares, algo fuera de toda lógica. Ojalá que alguien le explique al gobierno de qué se trata la cosa”, argumentó.

En cuanto al tratamiento de los suelos, el MOVIAC propone garantizar que las semillas y las prácticas sobre la agroecología estén al alcance de la población, así como crear santuarios de semillas nativas y criollas; valorar el conocimiento ancestral, que da identidad cultural, y fortalecer las raíces étnicas.

“Las producciones en masa o monocultivos suelen servir para aumentar la emisión de gases efecto invernadero y generar dependencia económica y política de otros países.

La biodiversidad es la red de la vida y es lo que no han entendido estos políticos, que quieren fomentar las grandes plantaciones porque les deja dinero. La propuesta del ministro de Medio Ambiente (Fernando López), de reforestar con monocultivos como la piña, caña de azúcar, palma africana y otros (…) yo le aconsejo que trate de hacer un círculo cuadrado, que es más fácil que hacer ecoamigables los monocultivos”, subrayó.