«La marcha (del pueblo) 15 de septiembre 2024». Por Caralvá

Una sola Patria existe, en ella se unen todos los ciudadanos, una condición ineludible de encuentro social, ricos y pobres, creyentes o no, géneros, propietarios, aparceros, potentados y todas las variantes conviven en este territorio, pero la diferencia es la denominación de los gobernantes y los gobernados, de esa forma se realizaron dos marchas: una oficial y otra de todos los sectores que no componen el gobierno, la diferencia es abismal, la primera era obligada para muchos empleados de gobierno, fuerzas de seguridad, escuelas etc. la otra eran los sectores afectados por la actual administración inconstitucional.

La diferencia esencial es la Constitución de la República, la cual es violada por el oficialismo con una reelección inconstitucional, un régimen de excepción (30 ocasiones prorrogado), capturas de inocentes etc.

El 15 de septiembre caminamos por las calles de la ciudad, una tradición que une en tiempo a algunos asistentes, no es impuesta por nada, es simplemente la comprensión de la Historia: ¿qué celebrar el 15 de septiembre? la fecha es memorial: la ruptura con el imperio español y su administración de dominación excluyente, esclavista, tributaria, con hegemonía peninsular en cargos administrativos sobre los pueblos americanos, monarquía absoluta, poder en una sola familia, la represión contra los americanos (salvadoreños), la imposición y ruptura del clero extranjero, liberación de los prisioneros del Rey, alcabalas, terrajes, etc. así celebramos las dos marchas a pesar que pocos conocen de Historia, pero debemos agregar que la marcha popular tiene protestas que son parecidas en tiempo y espacio: personas prisioneras inocentes, ciudadanos sin defensa jurídica, sin habeas corpus, fallecidos en custodia del Estado, torturas e intervenciones médicas sin explicación (Caso Muyshondt ¿homicidio inducido y controlado?), muchas denuncias familiares, corrupción, no entrega de dinero de cooperativa COSAVI, dinero de los pensionados para sufragar al Estado, etc.

Una sola Patria existe para el poder, para los demás es una condición de siervos, súbditos, vasallos o peores calificativos, es una existencia negativa donde cualquiera puede ser capturado y acusado, así como lo refieren cientos de casos reportados en las instituciones de Derechos Humanos.

En la época colonial el pueblo: etnia (indios), africanos (afrosalvadoreños), criollos americanos, clero constestario etc. participaron en dos brillantes insurrecciones 1811-1814, no fue la Iglesia la que organizó todo, en ambas circunstancias fueron los alcaldes Constitucionales Manuel Morales (1811) y Pedro Pablo Castillo (1814)[1] anotando que la participación del clero es por su unidad con las familias “principales” y su accionar político de gobernación posterior a la emancipación. Esa situación no sucede en el siglo XXI, a pesar del notorio legado de Monseñor Romero, los sacerdotes jesuitas y el clero defensor de los Derechos Humanos en el siglo XX, es una ausencia que potencia a un mal gobierno; la Iglesia insurgente del siglo XIX se alineó con los salvadoreños americanos en la defensa de los principios de republicanos, lo cual les daría la autonomía de la opresión eclesial de Guatemala etc. Ahora se necesita esa importante labor de denuncia, puesto que el clamor del pueblo: “con gritos y llanto” llega hasta Dios… pero no es atendida por los piadosos sacerdotes nacionales.

La marcha oficial tiene todo, un cerco militar y seguridad a prueba de megáfonos, divisiones de avenidas con separadores, cuadra por cuadra con líneas policiales y ejército, lujo de fuerza; la otra apenas tiene espacio para organizarse en calle alterna, con carteles y mantas, megáfonos y mucha alegría, aquello parece una fiesta… mientras en el cielo los aviones jet artillados conquistan el cielo, en la marcha popular los trabajadores piden conquistar el cielo desde la tierra con sus salarios.

Algunas de los carteles dicen: Bukele dictador no te quiere El Salvador; Por la libertad y dignidad del pueblo Lisiados de Guerra presente ALGES; El15MARCHAMOS Por la libertad y dignidad del pueblo “Vamos Patria a caminar” Bloque de resistencia; Los lisiados de guerra decimos presente; No más militares queremos libertad; No más corrupción; 142,469 salvadoreños solicitaron asilo a nivel mundial; No más Paco Flores ni Manuel Coto Ladrones # 1; Todo caro y el dictador en Jet privado; Sí a la democracia no al autoritarismo; Queremos inclusión no más corrupción; Sin agua potable en el país más cool del mundo; Mujeres lisiadas de guerra defendiendo sus derechos; Un pueblo organizado jamás será pisoteado Lisiados de guerra presentes; MOVIR; Exigimos la libertad de los compañeros detenidos de la Alianza El Salvador por la Paz Vivan los Veteranos del Frente; Los lisiados de guerra con bajas pensiones los diputados ganando millones; No hay nada que celebrar ¿cuál independencia?; Eres un mentiroso un dictador pinche corrupto sos ilegal; Basta ya de represión en nuestro país Vivan los Veteranos del FMLN; Libertad para Pepe; Walter Geovany Ramírez Amaya han dañado mi imagen y han difamado ni nombre; Exijo la libertad de mi hijo y la de los inocentes no defendemos pandilleros defendemos inocentes Vivo se los llevaron vivos los queremos…

Esta pequeña muestra es la voz de las calles, es la expresión de los trabajadores sin Patria.

Aquella fue la marcha en el día del 15 de septiembre… sin lucha de clases. amazon.com/author/csarcaralv

