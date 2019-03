La India derriba un satélite en órbita con un misil y se declara potencia espacial

RT / AFP

Las Fuerzas Armadas de la India derribaron uno de sus satélites en el espacio con un misil durante unas pruebas efectuadas el miércoles, declaró el primer ministro Narendra Modi, calificando la primera prueba de dicha tecnología como “un gran avance” que coloca a su país entre las principales potencias espaciales, informa Reuters.

En un discurso televisivo a la nación, Modi dijo que un misil indio había derribado un satélite de su país, que se encontraba orbitando a una altitud de 300 kilómetros, con lo cual la India se ha convertido en el cuarto país, después de Estados Unidos, Rusia y China, en tener esa capacidad.

Nueva Delhi ha estado desarrollando su programa espacial desde 1947.

“Hace poco nuestros científicos derribaron un satélite de órbita baja a una distancia de 300 kilómetros”, declaró Modi en su primer discurso televisado a la nación desde 2016, y a solo dos semanas de las elecciones legislativas.

“Nuestro objetivo es establecer la paz y no crear una atmósfera de guerra. No está dirigido contra ningún país”, afirmó el dirigente nacionalista hindú en su intervención, anunciada en el último minuto y de la que no se había filtrado nada.

“Es un momento de orgullo para India”, aseguró Modi, afirmando que su país de 1.250 millones de habitantes se une a las “superpotencias del espacio”. Solo Estados Unidos, Rusia y China demostraron tener una tecnología similar.

Antes de India, China fue el último país que procedió a un tiro de este tipo, en 2007.

El editor en jefe de la revista rusa Arsenal Rodiny, el coronel retirado Viktor Murajosvki, no descartó la posibilidad de que la India hubiera derribado el satélite estando este a una órbita terrestre baja.

“En principio, no hay ningún secreto técnico o tecnológico [para realizar] esto. Se trata del llamado ‘misil de alta energía’, con un gran alcance en altura. Ahora, varios países tienen dichos medios para destruir satélites en órbitas bajas: Estados Unidos, Rusia y China. Israel también ha declarado que dispone de tal sistema”, explicó el experto.