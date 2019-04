“La iglesia está a favor de las víctimas, no de los victimarios”: arzobispo de San Salvador

Oscar López

El arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas, pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica, a la víctima y a su familia por el crimen cometido por un sacerdote. El líder religioso indicó que el sábado 13 de abril, el sacerdote José Venancio Boror Uz, de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, del Barrio Lourdes, fue detenido por orden de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de agresión sexual en perjuicio de una niña de seis años.

En su conferencia dominical, el arzobispo explicó que todavía no habían recibido la demanda, contra dicho sacerdote, por lo que pidió a los padres de la víctima presentarla “cuanto antes”, con el objetivo de iniciar el proceso canónico en contra del mencionado sacerdote.

“Quiero dejar bien claro que la Iglesia, está absolutamente a favor de las víctimas y no de los victimarios. Nos interesa la defensa de los derechos de las víctimas y la protección de nuestros niños. La Iglesia es madre, como tal no va a permitir el abuso a sus hijos más pequeños y vulnerables”, aseveró Escobar Alas.

El arzobispo indicó que dentro de la Iglesia Católica, se sigue un proceso especial aprobado por la Santa Sede, que consiste en escuchar a la víctima, en este caso serían los padres de la niña; posteriormente escuchar al sacerdote y después proceder a retirar las facultades sacerdotales como medida cautelar.

Posteriormente se constituye un tribunal eclesiástico, se toman las declaraciones juradas de la víctima, testigos y sacerdote. Dichas actas se envían a la Santa Sede y el proceso es continuado en el Vaticano, por la Congregación para la Defensa de la Fe.

El arzobispo también se refirió al caso del sacerdote Walter Vásquez Jiménez, que fue asesinado hace un año, cuando se dirigía a oficiar una misa en un catón del municipio de Lolotique. “Nos preocupa mucho porque entonces dónde queda todo el discurso contra la impunidad”, dijo el líder religioso al referirse a que hasta el momento no se ha dado con los responsables del crimen.

“Nosotros hemos estado constantemente pidiendo que se investigue, se conozca la verdad y se haga justicia.

Nosotros no tenemos ninguna información, no la estamos pidiendo de forma privada, sino que le informen a la nación porque todos tenemos derecho a conocer la verdad y saber quién es responsable de esto y que responda ante la ley, no lo pedimos porque era un sacerdote, lo pedimos para todos los casos”, concluyó Escobar Alas.