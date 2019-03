La evolución de Los Tropicosos

Iris Gálvez

@SAmigosCoLlatino

Hace Dos años nace una agrupación musical con jóvenes talentos su líder Kelvin Garay, joven emprendedor reconocido en el medio artístico como uno de los mejores bailarines en el país. Fundando Kelvin Garay & Los Tropicosos agrupación con temas originales y cover que nos han alegrado con canciones como El Zancudo y El mono, y cover convertidos en cumbia como La Nana Pancha de Pedro Infante, Mátalas entre otros y ha venido dando cambios en todo su entorno, en este su segundo aniversario.

Kelvin Garay nos cuenta que los cambios e innovaciones son buenos más si estos son para crecimiento, ya que cuenta con una productora llamada STUDI082 y su compañía de Baile con una trayectoria artística con más de 20 años en el medio del espectáculo, y siendo esta una buena opción para darle un nuevo refresh a la marca como LOS TROPICOSOS.

El nombre al inicio pues me gusto más, no estaba complacido al 100% y respetaba la decisión de los demás colegas con los que iniciamos el proyecto musical que al paso del tiempo pues me quede yo solo, ya que al escuchar el nombre de la agrupación no me sonaba a una agrupación que llegue o valla hacer grandes cosas, lo sentí siempre con limitantes, siempre he sido del pensar que los cambios son buenos y si son para mejorar pues hay que arriesgarnos, muchos pueden tener miedo a perder o a equivocarse. La clave del éxito es ese, perder, tocar fondo y resurgir como se debe, no debemos tener miedo a perder, siempre ganas experiencia, no existe empresario exitoso o artista exitoso que no haya perdido, pero si damos vuelta a la página es ganancia porque ganas experiencia y conocimiento y eso nadie lo regala, es por ello que para este segundo aniversario de la agrupación tomamos la decisión y en mayor parte por mi persona, de cambiar el nombre de la agrupación, por qué motivo, quiero algo mas mío, mas propio que me identifique y que quede en el pensamiento de las personas, la palabra TROPICOSOS está ya muy comercializada, y la relación con otras marcas no es buena, ya que tu debes marcar tu sello, tu estilo y sobre todo tu presencia.

Es por ello que a esto corto paso de la agrupación hemos tomado la decisión de darle una nueva imagen, seguimos siendo los mismos con el mismo entusiasmo y carisma y como lo mencionamos en nuestro slogan #peroconcariño, este cambio de imagen nos liga también a nuestra marca ya vigente y es por ello que nos identificaran como Kelvin Garay y su ZONA82, zona porque marcamos nuestro sello, y cada zona cuenta con lo suyo en cuanto a cultura, tradiciones y queremos rescatar todo eso en nuestros espectáculos con una gama de vestuario colorido y alegre ya que eso es Kelvin Garay es alegría, proyección, dinamismo, cultura y sobre todo espectáculo, iniciamos este nuevo proceso con nuestro tema musical Pensar en Grande cumbia guapachosa y letra original de Kelvin Garay con arreglos musicales de Salvador Tellez, esperamos que la disfruten y motiven a que “ hay que vivir la vida y pensar en grande” contamos con una gama de talento que al cual no habíamos explotado al 100% y 82 que es mi fecha de nacimiento, ahora en adelante este refresh de la marca y con nuevos productores musicales estamos buscando esa línea con la que comenzamos y de la cual nos habíamos desviado un poco. Agradecidos con nuestro público que siempre está pendiente de nuestras producciones, y sobre todo con el apoyo de nuestra audiencia.