La Constitución castiga quien promueva la reelección y pierde sus derechos políticos: Rubén Zamora

Luego de conocer la inscripción de Nayib Bukele y Félix Ulloa, como fórmula presidencial del partido Nuevas Ideas para los comicios de 2024, el analista Rubén Zamora enfatizó que es totalmente contrario e ilegal a lo establecido en la Constitución. Hay seis artículos donde explica que el presidente una vez haya terminado su período, inmediatamente no puede continuar ejerciendo.

Aclaró que la Constitución castiga a quien promueva o busque la reelección, pierde sus derechos políticos, entre ellos, la ciudadanía, ejercer a un puesto público, emitir el sufragio; además, el único punto donde la Constitución le manda al pueblo, levantarse contra el gobierno si quiere continuar en el poder.

“La Constitución claramente dice que no podrá ser candidato quien haya ejercido la presidencia 60 días antes del próximo evento electoral, la Constitución le exige que salga del gobierno, no que pida permiso, los últimos 60 días antes de finalizar su periodo, al abandonar la presidencia quien debe sustituirlo es el vicepresidente, pero si está en funciones tampoco podrá ser candidato para la vicepresidencia”, explicó Zamora.

Asimismo, dijo que Bukele después de otros períodos se puede proponer como candidato presidencial porque es ciudadano, lo que le prohíbe es seguir en el puesto y la Constitución le manda a la Asamblea Legislativa declararlo fuera de; esta es una elección que nunca ha tenido comparación, primero por la crisis de los partidos, seguido por la destrucción sistemática de la Constitución por parte del Ejecutivo.

“Hay una concentración de poder que se expresa en acaparar los 262 municipios y dejarlos solo con 44, ha existido una preparación por parte del gobierno de todo un proceso para garantizarse que él va a quedar, queriendo cambiar la Constitución y estamos llegando a situaciones peores que los 50 años militares que tuvo el país el siglo pasado. Además, es primera vez que la sociedad civil, entra a participar en lo político”, externó.

La Asamblea Legislativa aprobó que un año antes de las elecciones no pueden hacerse reformas electorales, pero los diputados oficialistas cambiaron ese artículo de la ley, pues la Asamblea hace lo que Bukele quiere y ahora hay un conjunto de modificaciones con el fin de asegurar seguir en el gobierno. De todas las leyes aprobadas por los diputados, que les manda Bukele, la reducción de municipios es la peor.

válido el ciudadano emite el sufragio, si no, no puede votar, pero con la nueva Ley de Voto desde el Exterior, quien resida fuera de El Salvador puede votar con uno no vigente, incluso solo con el pasaporte. Lo anterior fue expresado por Zamora en un programa de entrevista de Canal 21.