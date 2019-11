“La comunicación debe ser para revelar realidades”: Daniela Brunet

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Las luces tenues dan énfasis al escenario y la proyección es una mazorca animada, que lleva una camiseta de San Óscar Romero al centro. La singular caricatura identifica a la Asociación Equipo Maíz, nacida en abril de 1983, una organización dedicada a ser fuente de información a la población y formación a liderazgos políticos comunitarios, que dio inicio al Encuentro de Comunicación “Revelando Realidadades”.

“Realmente, a nosotros nos complace haber participado en la organización de este evento, que cuando estábamos preparándolo recordamos al gran comunicador que tuvo el país: Monseñor Óscar Romero”, dijo Daniela Brunet, directora de Equipo Maíz.

Sobre Monseñor Romero, Brunet comentó que el obispo mártir no tuvo formación periodística, porque su formación era religiosa; sin embargo, eso no significó que no dedicara su vida a la comunicación y que la plataforma principal fueron las Homilías, que a través de ellas se encargó de revelar la realidad de los años setenta y ochenta, antes de su magnicidio el 24 de marzo de 1980.

“Es un honor a este gran comunicador (el Encuentro de Comunicación) que nosotros ofrecemos en este espacio y momento a su memoria. Además, contamos con una exposición fotográfica de otras personas que son comunicadoras y comunicadores, como muchos de ustedes, que entendieron que la comunicación es revelar realidades de los momentos que se están viviendo” expresó.

En cuanto a la figura comunicacional de Monseñor Romero, Brunet agregó que, a partir de los contextos que se vivían, las narrativas fueron transformándose, al señalar que el pastor mártir decía que “la palabra queda” y, en la actualidad, pretenden plantear que no solo la palabra queda, sino también la imagen. “Organizamos esta jornada comunicativa no solo a las personas dedicadas a esta profesión, ni solo personas que estudian comunicación y periodismo o que esta sea su profesión. Queremos que este intercambio sea para todas las personas. Porque todas las personas tenemos algo que decir, tenemos algo que revelar de nuestra vida. Y agradecemos a la Universidad de El Salvador (UES) que ha permitido contar con este espacio del Cine Teatro, que es sagrado, es histórico, para que podamos disfrutar y aprender de todos los

audiovisuales que van a presentar y propuestas, que es una parte de ir revelando realidades y nos queda el compromiso a todos nosotros y nosotras de seguir posteriormente revelando nuestras realidades”, indicó. Con la propuesta de material fotográfico de personas que no se dedican profesionalmente a este rubro, y que en su mayoría son jóvenes, Brenet considera importante ir retomando nuevas expresiones de la realidad del autor.

“Es importante que todas y todos seamos comunicadores, algunos medios de comunicación son los que nos guían, con la realidad que presentan; pero, a veces, hay medios que no lo hacen, sino que nos desvían de esa realidad. Entonces, en este sentido es importante que

la gente se empodere en su capacidad de comunicar y comunicar la realidad tal como es”, sugirió.

Las dificultades, opinó Brenet, pueden surgir de cosas o conceptos, propias o no, de la persona, que le impiden ver lo que realmente son las realidades. Sin embargo, consideró que con esfuerzo sostenido muchas personas podrán advertir claramente esas realidades de su entorno.

“La gente puede experimentar desde sus propios espacios comunicativos, como la fotografía, los audiovisuales y quienes integran las organizaciones sociales y populares que también tienen sus esfuerzos de comunicación, para ir construyendo todos juntos el intento de tener un contexto común. Y una oportunidad será la experiencia de periodistas rusos, guatemaltecos y hondureños”, manifestó.

La imagen, las redes sociales y los usuarios de este nuevo universo digital, así como, innovaciones en la comunicación a nivel comunitario, fueron los grandes temas de interacción con los asistentes al Encuentro.

“Los rusos tienen un espacio en la web en donde ellos están intentando presentar, de manera más gráfica, utilizando mucho la imagen y el humor, una manera de entender ciertos asuntos difíciles de la sociedad. Y, a su vez, desenmascarando a los grandes medios, que también nos desinforman. Creemos que es interesante el estilo de trabajo de ellos y es por esto que le hemos pedido que compartan con nosotros y que más gente aprenda este estilo que tienen de su experiencia”, reafimó.

Equipo Maíz, aunque no trabaja en la imagen como audiovisual, explicó Barnet, opinó que se encontraban interesados en aprender, así como allanar el camino al interés de muchas otras personas que se encuentran realizando este tipo expresiones innovadoras y se encuentran aprendiendo en todo el país.

“Queremos que todos tengan acceso a visualizar como ellos (periodistas rusos), hacen su programas y tomen consejos de cómo mejorar sus proyectos y qué hacer o no en medios digitales. Con los periodistas hondureños y guatemaltecos, nos trasladarán experiencias en redes comunitarias y podemos ver cómo ellos han ido creando propuestas innovadoras para aprender de ello; también, debemos aprender cómo manejar las ‘fake news’ se debe aprender a utilizar las plataformas y asegurarse de que un mensaje está conformado y dirigido al público que uno quiere, esa es la idea”, puntualizó.

