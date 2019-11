Gobierno y Microsoft firman convenio por la trasformación digital 

Joaquín Salazar

El gobierno de Nayib Bukele y la empresa Microsoft firma un memorando de entendimiento con el que se espera generar nuevas oportunidades para el desarrollo de los salvadoreños en la que Educción, ras conectividad en el área rural y el turismo.

“Esta firma es importante, ya que nuestro país necesita digitalizarse. Rara vez hablamos del desarrollo tecnológico y nosotros no tenemos a los jóvenes capacitados para trabajar en este ámbito”, expresó el presidente Bukele.

Además, el mandatario enfatizó que “El Salvador ha tenido una década entera de atraso en el área gubernamental. Ahora puede convertir a El Salvador en un país que esté a la vanguardia”, dijo.

Con este convenio, Microsoft colaborará en la alfabetización digital en el país, a través de la capacitación de docentes, y dando herramientas a los estudiantes para que se conviertan en agentes creativos. Asimismo, el convenio establece apoyo para la conectividad en banda ancha para las zonas rurales del país.

“Aquí tenemos mucha migración, con los trabajos del futuro no se necesita migrar, con la tecnología no necesitamos movernos a otro lugar”, agregó el mandatario. El presidente de Microsoft para Latinoamérica, César Cernuda, explicó que la empresa se ha comprometido en abonar a más de 500,000 estudiantes para que tengan acceso a Office 365 de manera gratuita. También dijo “que en las zonas rurales que no tienen acceso a internet, vamos a darles acceso en los próximos meses”.

De igual manera, la empresa tecnológica cooperará para la digitalización en áreas como salud, servicios financieros, agricultura, ciudades inteligentes, seguridad ciudadana y recolección de impuestos, con la finalidad de hacer más eficiente los servicios que presta el Ejecutivo.

