La chiltota e Ichanmichin

Herbert Edmundo Vaquerano,

Escritor y profesor

Chiltútut, pájaro rojo en virtud del sol uraño de unas tardes de verano:acompañado por el canto y el nido pendular y sincrónico de la pájara grandiosa, de su arquitectura magna, colgante en el viento: péndulo natural transformado en el protector y El Dador de la Vida: Ipalnemili, Ipalnemoua.

No sé por qué se me vino a la mente la casa del pez (Ichanmichin), aunque mi corazón está allí- como en Michigan y pienso en nuestra cultura autóctona ancestral, en traducciones, las cuales son como las mujeres: “Si son bonitas no son fieles y si son fieles no son bonitas”.