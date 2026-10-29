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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó reformas al Presupuesto 2026 que refuerzan al Ministerio de Obras Públicas con más de $10 millones para proyectos de caminos rurales en La Unión y Chalatenango, además de fondos para el control de inundaciones en el AMSS. También se asignaron casi $10 millones a la Dirección de Integración para becas de educación superior y se ratificó una garantía soberana que permitirá ampliar créditos de vivienda social a través del FSV.

Al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), se le reforzó con $10 millones para dos proyectos; el primero de ellos, es para mejorar las condiciones de circulación en carreteras de La Unión y Chalatenango y la segunda, para cubrir los gastos administrativos y operativos de la unidad ejecutora del Proyecto de Apoyo al Control de Inundaciones en el AMSS.

La primera reforma a la Ley de Presupuesto 2026 es para incorporar $9.8 millones al MOP para el Programa de Caminos Rurales, destinado a mejorar las condiciones de circulación en las carreteras rurales y vías que no están pavimentadas. Los recursos provienen de un préstamo de $100 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado en diciembre de 2022.

El programa contempla el mejoramiento de las carreteras que conectan El Nance, Barrancones y Piedras Blancas, en La Unión, así como la ruta entre Los Planes, Miramundo y Río Chiquito, en Chalatenango.

Por ello, señaló que la incorporación de los recursos permitiría al MOPT iniciar las obras preliminares de ambos proyectos. Entre las actividades previstas a ejecutar con los fondos están la preparación y limpieza de los terrenos, las excavaciones, la nivelación y conformación de la superficie sobre la que se construirá la carretera. Asimismo, los recursos servirían para cubrir anticipos, estimaciones de obra y servicios de supervisión conforme avance la ejecución.

Sobre el proyecto en La Unión, la intervención completa comprende 16.45 kilómetros de carretera e incluye la construcción de una vía de dos carriles, de tres metros de ancho cada uno, con pavimento de concreto hidráulico. También se ejecutarían obras de drenaje transversal y longitudinal, un puente sobre el río San Felipe, muros de protección y señalización para mejorar la seguridad vial.

El segundo proyecto en Chalatenango contempla mejorar la ruta entre el cantón Los Planes y Miramundo, así como el tramo que conecta Miramundo con el caserío Río Chiquito, en los distritos de La Palma y San Ignacio, en Chalatenango.

Las obras abarcarían 9.72 kilómetros e incluirían la construcción de una vía de dos carriles con pavimento de concreto hidráulico, sistemas de drenaje, estructuras de protección y señalización vial. Además, se implementarían medidas ambientales y sociales relacionadas con la ejecución del proyecto.

Al mismo ministerio, se le incorporan $200,000 para cubrir los gastos administrativos y operativos de la unidad ejecutora del Proyecto de Apoyo al Control de Inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Los fondos, que provienen de un préstamo de $150 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo y aprobado en abril del presente año, están destinados para financiar esta iniciativa, orientada a reducir la vulnerabilidad de las zonas urbanas ante las inundaciones mediante mejoras en la infraestructura de drenaje y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, según se mencionó en el estudio de la iniciativa.

Los recursos permitirán financiar las actividades de planificación y coordinación del proyecto, así como la contratación de personal especializado, la adquisición de mobiliario y equipo informático, el alquiler de oficinas y el pago de servicios básicos.

El proyecto contempla la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura para el control de inundaciones, entre lagunas de laminación, sistemas de drenaje sostenible, bóvedas y pasos de agua.

La tercera reforma a la Ley de Presupuesto 2026, es para asignarle $9,907,110 a la Dirección de Integración para darle continuidad al Programa de Becas y Apoyo Económico para Estudiantes de Postsecundaria a Nivel Nacional.

La Dirección de Integración podrá otorgar becas a 14,000 jóvenes de escasos recursos. Según se informó, el programa de becas garantizará la continuidad educativa de jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante la asignación de planes académicos para educación superior y apoyo económico complementario.

Los fondos provienen de un préstamo por $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado por la Asamblea el pasado 20 de agosto.

De los $9,907,110 se destinarán $9,877,110 para entregar las becas en universidades, institutos especializados o escuelas técnicas del país y los $30,000 restantes servirán para contratar consultores y personal coordinador, así como para adquirir equipo informático necesario para la administración y ejecución del programa.

Garantía Soberana

Los legisladores también ratificaron una modificación al contrato de garantía soberana del Estado otorgada al Fondo Social para la Vivienda (FSV) para avalar un incremento de $50 millones a una línea de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Es de contextualizar que el pasado 19 de octubre, el BCIE aprobó aumentar de $53.7 millones a $ 103.7 millones un préstamo destinado a financiar el acceso a viviendas en el país. Para concretar la ampliación de los fondos es necesario hacer cambios al contrato de garantía soberana del Estado, que es el respaldo financiero que se le brinda a una entidad pública para que cumpla con el pago de un préstamo.

Además, eso facilitaría que el FSV continúe otorgando créditos para cinco programas de vivienda de interés social. La institución tiene previsto otorgar alrededor de 1,250 créditos, la mitad de ellos para el sector femenino, con lo que se beneficiaría a 3,875 personas.

Según se informó cuando se estudió la iniciativa, los recursos que otorgue el BCIE serán destinados a programas del FSV como Vivienda Nueva, Casa Joven, Vivienda Cercana, Casa Mujer y Vivienda en Altura.

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