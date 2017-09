La ANEP intenta sustituir a ARENA

César Villalona

En una entrevista publicada en La Prensa Gráfica, del 11 de julio de 2014, el prominente empresario Roberto Murray Meza le sugirió a la ANEP no tratar de sustituir a ARENA y limitarse a defender los intereses del sector empresarial. Veamos exactamente lo que dijo don Murray: “Hubo cierto vacío que generó ARENA ante la falta de reacción a las políticas que estaba realizando el gobierno, ese fue el vacío que llenó ANEP(…) el partido político es el que debe atender la política gubernamental, y la Asociación Nacional de la Empresa Privada atender las políticas gremiales, no las políticas de carácter nacional. Creo que en el futuro, con los nuevos liderazgos que hay en ARENA, eso va a cambiar”. Pero el anhelo del empresario no se ha cumplido, pues todo sigue igual en su gremio y su partido.

La crisis de ARENA sigue empujado a los directivos de la ANEP a arreciar su batalla política contra el gobierno del FMLN. Eso es lo que explica que tras la reciente la derrota sufrida por ARENA en la elección de magistrados y magistradas de la Corte de Cuentas, donde hasta se dividió en tres fracciones, la ANEP saliera con una rueda de prensa para “llamar la atención” sobre otros temas, como la economía y la seguridad. Pero la rueda de prensa de la ANEP fue tan ineficaz que posiblemente don Roberto Murray le llamará la atención a sus directivos por el mal manejo de los temas nacionales.

El presidente de la ANEP, señor Luis Cardenal, dijo que la economía que menos crece de Centroamérica es la salvadoreña. Pero eso es así desde que su partido gobernaba, hace ya buen rato. Incluso, en 2006, cuando la actual diputada Vilma de Escobar estaba al frente de PROESA, El Salvador cayó en último lugar en inversión extranjera. El señor Cardenal simula no saberlo, como también trata de procura ocultar que su a partido dejó la economía en -3.1% de crecimiento, o sea, en caída, y desde entonces crece a un promedio de 2%, y este año podría llegar a 2.5%. Y crece empujada sobre todo por el consumo interno y en un marco de redistribución del ingreso iniciado con los gobiernos del FMLN.

Cardenal no dice que este año se han generado más de 27,000 nuevos empleos. Tampoco se refieren a la inflación, que va en apenas 1.52% hasta julio, la más baja de la región, cuando él mismo vaticinó una quiebra masiva de empresas y una espiral inflacionaria a causa del aumento al salario mínimo. Cardenal sabe, pero no lo dice, que las empresas están invirtiendo más, pues su demanda de crédito aumentó 8.5% hasta junio. También sabe que el salario promedio ha crecido 7% este año y que el salario real mejoró casi 5%, por el aumento del salario nominal y la estabilidad de precios de que goza la economía.

El presidente de la ANEP trata de ocultar que el sector agropecuario, que su partido dejó casi en la ruina, se ha reactivado notablemente y crece a una tasa de 4%. También simula no saber que su partido dejó la pobreza en 40% de los hogares y hoy está en 32%.

Otra ligereza del presidente de la ANEP fue el tratamiento que le dio al tema de seguridad. El señor Cardenal debe recordar, aunque no lo diga, que su partido gobernó 20 años y dejó una criminalidad espantosa, con las pandillas y el crimen organizado afianzados, con un promedio de 14 homicidios diarios y una elevadísima tasa de extorsiones. Hoy esos índices han disminuido, a pesar de que ARENA bloquea los ingresos públicos.

Si Cardenal tuviera real preocupación por el clima de violencia que su partido agravó durante los 20 años que gobernó, le diría a las empresas de la ANEP que paguen los impuestos y que inviertan para generan más crecimiento económico. La evasión se acerca a los 2 mil millones de dólares. Y si le sumamos la mora por más de 500 millones, el monto alcanza para erradicar la pobreza y la criminalidad.

¿Por qué el señor Cardenal no le pide a ARENA que vote a favor del préstamo de 100 millones para la PNC, el cual responde a las necesidades del Plan de Seguridad en cuya elaboración participó la ANEP?

La verdad es que ni ARENA ni los directivos de la ANEP anhelan mejorías para la población, sino un descalabro económico y un aumento de la criminalidad que pueda debilitar al gobierno y al FMLN. Por eso se dedican a boicotear las finanzas públicas y a inventar pronósticos sombríos que nunca se cumplen.