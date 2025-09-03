Juzgado otorga medidas sustitutivas para Catalino Miranda 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador otorgó este miércoles medidas sustitutivas a la detención al empresario Catalino Miranda, esto luego que se diera a conocer su grave estado de salud.

El abogado defensor José Rolando Aparicio dijo que Catalino Miranda “ya está en una fase terminal”, actualmente, se les brindan cuidados paliativos, “el tribunal ha tenido a bien darle medidas a la sustitución de la detención, las cuales se hacen efectivas inmediatamente. No causaría efecto suspensivo para ver si va a haber apelación, porque la Fiscalía también así lo ha manifestado”.

Por lo cual, “inmediatamente se libran los oficios de libertad del centro penal y al Juzgado Quinto de Sentencia, que es el otro tribunal con el que estamos pendientes (otro proceso judicial). Pero inmediatamente yo de aquí me he trasladado al Quinto de Sentencia para solicitarles de esta manera también que nos hagan una Audiencia de Revisión de Medidas lo más pronto posible, de manera urgente, prácticamente lo estoy solicitando, como les repito, por cuestiones humanitarias”.

Aparicio sostuvo que la vida de Miranda está en riesgo según peritajes del Instituto de Medicina Legal. “Son cuidados paliativos los que tiene, ya no son intervenciones como para prevenir una enfermedad o terminar con la misma, porque ya es una enfermedad terminal la cual ya se encuentra en una etapa final”.

Según lo informan otros medios de comunicación, los reportes médicos indican que Miranda tiene un tumor cancerígeno en su pelvis, que ya hizo metástasis en otros órganos de su cuerpo.

En noviembre de 2024, Catalino Miranda fue enviado a juicio acusado de presentar presunta documentación financiera falsa para obtener un crédito de $2,650,000.00. Los hechos, según el ministerio público fiscal, fueron cometidos por el empresario de transporte colectivo en el 2020.

Miranda Catalino Miranda fue arrestado el 12 de marzo de 2022 por supuestos cargos relacionados con desórdenes públicos y cobro excesivo de pasajes en las rutas 42 y 152, donde él era el propietario. Posteriormente, se le sumaron otras acusaciones, incluyendo falsedad ideológica y uso de documentos falsos en procesos financieros.

