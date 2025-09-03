Palestinos rechazan declaraciones de ministro israelí sobre anexión de Cisjordania

Compartir

GAZA/Xinhua

Los palestinos rechazaron este miércoles el llamado del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, para anexarse la mayor parte de Cisjordania ocupada y ampliar los asentamientos, y afirmaron que esto amenaza cualquier posibilidad de un futuro Estado palestino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino dijo que las declaraciones de Smotrich constituyen una «amenaza directa» al posible Estado palestino y equivalen a «una incitación pública» contra la Autoridad Palestina y los derechos palestinos.

Agregó que todas las medidas israelíes unilaterales encaminadas a cambiar al statu quo en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, son «ilegítimas y nulas desde el principio».

El ministerio exhortó a la comunidad internacional a imponer sanciones para presionar a Israel con el fin de que suspenda lo que describió como una violenta opresión y la expansión de los asentamientos. Hamas también condenó el plan y dijo que sólo traerá «más desafíos y confrontaciones» y pidió a los Estados árabes e islámicos resistir las «prácticas coloniales» israelíes que violan el derecho internacional y buscan borrar la causa palestina.

Smotrich dijo hoy con anterioridad en una conferencia de prensa en Jerusalén que Israel debe aplicar su soberanía a alrededor del 82 por ciento de Cisjordania para bloquear la creación de un Estado palestino.

«Ya es momento de aplicar la soberanía israelí», dijo, y pidió «el máximo de territorio y el mínimo de población (palestina)».

Medios israelíes informaron que el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunirá el jueves con ministros, entre ellos Smotrich, para discutir la propuesta de anexión.

Kan TV dijo que la medida está siendo analizada en respuesta a los esfuerzos europeos por reconocer un Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Israel capturó Cisjordania durante la Guerra de Medio Oriente de 1967 y desde entonces ha construido asentamientos en el lugar.

Los asentamientos son considerados ilegales de conformidad con el derecho internacional y son un obstáculo clave para las conversaciones de paz congeladas desde 2014.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...