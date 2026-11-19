Joven de 17 años es encontrado sin vida en Ahuachapán

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El cuerpo de un joven de 17 años fue encontrado en Ahuachapán Centro, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

En horas de la noche del martes, la PNC reportó el hecho en sus redes sociales. “Según la información preliminar, la última vez que fue visto se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con otras personas”, informó la institución en sus redes sociales.

El cuerpo del joven fue encontrado en el fondo de un barranco. “La causa de muerte se determinará mediante autopsia”, destacó la PNC; por lo cual, no fue considerado como homicidio. De hecho, en el recuento diario, este no fue contabilizado por homicidio.

Al inicio de la semana, la PNC reportó un caso similar; pues encontró el cuerpo de una mujer de 31 años flotando en la playa El Peladero. Este caso sí lo reportó como homicidio. Por este hecho violento, las autoridades policiales, reportaron la detención de Élmer Josué Coreas Argueta, presunto responsable del crimen.

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