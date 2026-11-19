Xi ofrece banquete de bienvenida a invitados a la reunión del APEC

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SHENZHEN/Xinhua<

El presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, ofrecieron este miércoles un banquete en Shenzhen, ciudad de la provincia de Guangdong, en el sur de China, para dar la bienvenida a los invitados que asisten a la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

«En nombre del Gobierno y del pueblo chino, deseo dar nuestra más cálida bienvenida a todos los distinguidos invitados», dijo Xi en su brindis.

En Shenzhen, la apertura está profundamente arraigada en su ADN y la innovación impulsa su vitalidad, mientras que la cooperación es la fuente de su fortaleza, afirmó Xi y agregó que el éxito de la ciudad es también un microcosmos de la reforma y la apertura de China, así como un ejemplo de cooperación fructífera en la región de Asia-Pacífico.

Al señalar que la apertura, la innovación y la cooperación han sido, desde su creación, las características distintivas del APEC, el mandatario destacó que este ha sabido captar el pulso de los tiempos y ha guiado el proceso de integración económica regional, haciendo de Asia-Pacífico la región más dinámica y un motor vital de crecimiento de la economía mundial.

«Mañana, en la Reunión de Líderes Económicos, discutiremos medidas para ampliar la apertura recíproca, exploraremos caminos de crecimiento impulsado por la innovación, y desarrollaremos más oportunidades de cooperación práctica en varios campos», indicó Xi.

Antes del banquete, Xi y Peng posaron para las fotografías de grupo con los líderes y representantes de las economías del APEC y sus cónyuges.

Luego del banquete, acompañaron a los invitados a presenciar un espectáculo artístico

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