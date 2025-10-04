Jornada décimo quinta de la primera división

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La jornada décimo quinta del Apertura 2025 de la Primera División de Fútbol de El Salvador se desarrollará con un partido único este sábado 4 de octubre, tres el domingo 5, y uno el lunes 6.

Este sábado Luis Ángel Firpo buscará desquitarse la goleado que le propició en la fecha anterior el Alianza, 5 a 0, y que lo desplazó de la primera casilla de la tabla de posiciones. Mientras que el domingo, el Alianza buscará mantener el primer lugar, a costa del Plantense, que ha logrado un mejor ritmo en su forma de juego, que lo mantiene en la 6 casilla.

Para Alianza, ningún partido es fácil, por eso es que en los peores momentos hay que recurrir “a la mística”, dijo recientemente la cabrita Portillo en el programa radial Güiri Güiri. “Con un partido que pierdas, puedes descender al tercer o cuarto lugar”, dijo Portillo.

Hasta la fecha, los equipos que se disputan los tres primeros lugares son Alianza, FAS y Firpo, seguidos, con 6 puntos de diferencia por Isidro Metapán, mientras que el Águila, luego del triunfo de media semana se ubica en el octavo lugar con 17 puntos.

Sábado 4 de octubre

Inter FA contra Luis Ángel Firpo, a las 19 horas

Domingo 5 de octubre

Fuerte San Francisco contra el Cacahuatique, a las 15 horas.

Zacatecoluca contra Isidro Metapán, a las 15 horas

Alianza FC contra CD Platense

Lunes 6 de octubre

Hércules y Municipal Limeño a las 19:30 horas.

Tabla de posiciones

1. Alianza FC 33 puntos

2. CD FAS 30 puntos

3. Luis Ángel Firpo 30 puntos

4. Isidro Metapán 24 puntos

5. CD Cacahuatique 20 puntos

6. Platense 17 puntos

7. Municipal Limeño 17 puntos

8. Águila FC 17 puntos

9. Inter FA 12 puntos

10. Fuerte San Francisco 10 puntos

11. Zacatecoluca FC 9 puntos

12. Hércules 8 puntos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...