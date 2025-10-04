España alista equipo para eliminatorias hacia Mundial

Compartir

Madrid/Prensa Latina

El director técnico de la selección de fútbol de España, Luis de la Fuente, anunció este viernes la lista de jugadores de la Roja para enfrentar a Georgia y Bulgaria.

Serán los partidos de la eliminatoria europea hacia la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año, los cuales se efectuarán el sábado 11 en Elche y el día 14 de octubre en Valladolid.

Algunos fijos del elenco no estarán ahora, por lesiones o rendimientos irregulares en sus respectivos clubes, como los casos de los capitanes Alvaro Morata (Como 1907) y Dani Carvajal (Real Madrid), y el volante del PSG Fabián Ruíz.

Suben a la convocatoria Marcos Llorente y Pablo Barrios, ambos del Atlético Madrid, y regresa al grupo el también colchonero Álex Baena.

El lunes será la concentración en Las Rozas, periferia de Madrid. Ya España derrotó con holgura a Bulgaria y Turkiye en sus primeros partidos del grupo E.

La nómina de la Roja es la siguiente:

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Álex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente y Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dani Vivian (Athletic Club), y Dean Huijsen (Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Rodri (Manchester City), Pedri y Dani Olmo (FC Barcelona), Álex Baena y Pablo Barrios (Atlético de Madrid), y Aleix García (Bayer Leverkusen).

DELANTEROS: Jesús Rodríguez (Como), Lamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Villarreal CF), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) y Samu Aghehowa (Oporto).

