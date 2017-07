Johnny Wright y Juan Valiente con futuro incierto al interior de ARENA

David Martínez

@davidmar2105

Los diputados de Arena, Johnny Wright Sol y Juan Valiente dicen tener su futuro incierto en el partido de derechas, por lo que anoche llevaron a cabo el primero, de una serie de conversatorios para “decidir” si continuarán en dicho instituto político o se decantarán un esfuerzo independiente.

Los actuales legisladores renunciaron el 3 de julio a su pre candidatura en ese instituto político, aduciendo que no se respetaron las reglas del juego al escoger a los precandidatos, debido a que la suplente de Juan Valiente no fue aceptada en dicho ejercicio. “Nos van a seguir viendo trabajando por El Salvador, en estos momentos no hay mayor definición ni claridad porque hay de por medio temas jurídicos que determinan las posibilidades de nuestro futuro dentro de la política. Y sobre todo la coyuntura actual de lo que quiere la ciudadanía”, expresó Johnny Wright Sol.

Criticaron la forma en que los partidos políticos, especialmente el partido de derechas bloquean la posibilidad de las personas para introducirse a la política, barrera que a su criterio le pusieron a la precandidata suplente de Juan Valiente, Aida Betancourt Simán.

Dijeron no ver entre los partidos políticos existentes una vía política razonable para lograr los cambios que requiere la sociedad, lo cual determinaría que su futuro ya no será el partido ARENA después de las elecciones de diputados y alcaldes del 2018.

Y es que para ellos la partidocracia ya no es una opción, pues dicen que estos abusan del poder. Pusieron como ejemplo el seguro médico privado, que fue aprobado recientemente, y al cual ellos se opusieron, al dar su postura en el partido ARENA les recriminaban diciéndoles que si no lo aceptaban, ellos, tenían baja autoestima o que eran de altos recursos económicos.

La crisis podría agudizarse en el partido tricolor, tomando en cuenta que también se vienen las elecciones internas para elegir a los candidatos a presidente y hay una pugna entre financistas lo que generaría más división interna.

Aunque los legisladores dijeron que por el momento son diputados del partido de oposición y que seguirán dando la lucha porque el instituto político tome las decisiones correctas.

Ya en el conversatorio hubo voces de felicitaciones hacia los diputados, y recomendaron seguir en la política de manera independiente. Esto al parecer les ayudaría a decidir si aceptar o no una candidatura como diputados a parte de los partidos políticos.

Esto les ayudaría a dar el salto hacia fuera de ARENA o se quedarían dentro de este, sin embargo, hay altas posibilidades de que formen su propio esfuerzo político independiente y los veamos corriendo por uno de los 84 escaños del congreso sin la bandera de ningún partido político.