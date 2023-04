Joe Biden rumbo a 2024: 2 fortalezas y 2 retos del presidente en su candidatura a la reelección

Por su parte, el apoyo de los partidarios demócratas en general, parece ser que, aunque no es absoluto, podrían darle un voto de confianza durante las campañas. De acuerdo con la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Researc, aunque solo alrededor de la mitad de los demócratas cree que el presidente Joe Biden debería postularse nuevamente en 2024, gran mayoría dice que probablemente lo apoyarían si se convierte en el candidato.