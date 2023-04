Chalatenango y Santa Tecla tendrán prueba de fuego a lo migueleño en jornada 19

Rebeca Henríquez

La Liga Mayor de Fútbol avanzará con la jornada 19 del torneo Clausura 2023 este miércoles, con cuatro partidos a disputarse por la tarde y dos por la noche. En los encuentros más destacados, Alianza se enfrentará a Isidro Metapán para sentenciar el boleto a los cuartos de final. Chalatenango y Santa Tecla, al filo del descenso, tendrán un enfrentamiento a lo migueleño para intentar salvar la permanencia.

A las 3:15 de la tarde se enfrentará Platense vs Jocoro en el Toledo Valle, al igual que Firpo vs FAS en el Sergio Torres. Y a las 3:30 p.m. Once Deportivo se medirá a Atlético Marte, al igual que Águila con Chalatenango.

Santa Tecla se verá en apuros ante los migueleños del Dragón, a las 7 de la noche, para sacar los tres puntos que tanto necesitan a fin de escalar de la posición 11 de la tabla acumulada. Media hora después, Alianza irá por el punto que le falta para clasificar a cuartos, ante los jaguares en la séptima posición de la tabla.